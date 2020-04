Dès les grands week-ends et les départs en vacances, la protection du logement devient une des premières préoccupations des français. Selon le baromètre FIDUCIAL (février 2020), 73% de nos concitoyens déclarent prendre au moins une mesure de précaution pour protéger leur résidence.

Même si le premier réflexe est d'associer alarme et caméra à la notion de sécurité, il s'agit de solutions de détection qui s'activent souvent trop tard. Aujourd'hui, une installation connectée est en mesure de se conformer aux contraintes techniques de l'habitation à protéger, de d'adapter aux habitudes des occupants, et d'évoluer au gré des besoins.



Fabricant français de micromodules pour l'habitat connecté, Yokis Urmet offre une vision plus large de la sécurité du logement. Sa solution permet de contrôler à distance, d'automatiser les fonctions et de programmer des scénarios, ainsi l'ensemble des éléments connectés (volets roulants, éclairages, prises commandées, ouvertures, etc...) sont en mesure de "communiquer" entre-eux pour plus d'efficacité.

Une installation pilotée à distance pour plus de sérénité

L'application Yokis YnO permet de visionner à distance l'état des équipements afin de s'arrurer que les volets ou le garage sont bien fermés par exemple.



À partir de son application YnO, l'habitant peut aussi simuler la présence de personnes à l'intérieur du logement (souvent dissuasif pour les vols d'opportunité) pour éviter les intrusions, en actionnant à distance l'éclairage, la chaîne Hi-fi par exemple, ou tout équipement connecté à une prise commandée.

Des scénarios sur-mesure pour optimiser la sécurité

Afin de s'absenter l'esprit tranquille, il est possible de construire des règles et scénarios. En cas de présence indésirable identifiée, via un détecteur tiers connecté à un émetteur Yokis Urmet, les éléments connectés sont actionnés automatiquement pour sécuriser le logement.



Par exemple, en cas d'intrusion dans le jardin signalée par un détecteur de présence, l'alarme sonore retentit et déclenche l'envoi d'une notification sur le smartphone et la fermeture automatique des volets et des ouvertures de la maison.

Pour en savoir plus exit_to_app