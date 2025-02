DIRICKX facilite l'installation des portails industriels

DIRICKX, premier concepteur et fabricant français de clôtures et portails depuis 1921, simplifie l'installation des portails industriels. L'entreprise propose une gamme complète de portails pivotants, coulissants et autoportants, adaptés à tous les besoins. Avec l'option "prêt à poser" et le service d'assistance à la pose, DIRICKX offre une solution clé en main qui optimise le temps d'installation et la sécurité sur les chantiers, facilitant ainsi le travail des installateurs.

Une gamme complète de portails pour tous les besoins DIRICKX propose une large gamme de portails : Pivotants : la solution la plus simple et la plus économique pour fermer un site. Existe en 1 vantail, 2 vantaux et 2 vantaux articulés à ouverture rapide.

Coulissants : la solution adaptée à toutes les entrées de site, jusqu’à 12 m de passage. Existe dans différents remplissages, pour une harmonie totale avec la clôture associée.

Autoportants : sans rail au sol, le passage est complètement libre et parfaitement adapté aux entrées poids-lourds et aux régions enneigées. Existe dans différents remplissages et jusqu’à 16 m de passage, pour une harmonie totale avec la clôture associée. Garantis 10 ans anticorrosion, les portails DIRICKX peuvent bénéficier de revêtements spécifiques en option pour répondre aux contraintes de site les plus extrêmes. Disponibles en version manuelle ou motorisée, des nombreuses options et accessoires de contrôle d’accès sont disponibles pour répondre à tous les besoins en termes de sécurité, de conformité à la norme NF EN 13241 et d'esthétisme. L'innovation au cœur de la stratégie DIRICKX démocratise l'installation des portails autoportants ALLIX avec 2 nouveaux services : → L'option "prêt à poser" Les platines et les éléments : poteau guide, roues porteuses, motorisation, sont préparés en atelier, livrés prémontés et prêts à être installés.

Une barre d'écartement fixée entre les roues porteuses et le poteau guide limite les erreurs de pose.

Les chevilles d'ancrage au sol sont fournies. Un gain de temps assuré sur le chantier. → Le service d’assistance à la pose Il comprend : Le déchargement du portail

L'assistance à la pose par un manutentionnaire qualifié

Un grutage jusqu'à 15 mètres de distance du camion (France continentale) Des avantages concrets pour le chantier Gain de temps considérable : Pas besoin de réservation ou de transfert d'un véhicule de levage.

: Pas besoin de réservation ou de transfert d'un véhicule de levage. Sécurité optimale : Maintien du portail assuré pendant toute la durée de la pose (jusqu'à 4 heures).

: Maintien du portail assuré pendant toute la durée de la pose (jusqu'à 4 heures). Praticité : Un manutentionnaire dédié s'occupe du déplacement et de la présentation du portail sur le génie civil. Avec ces 2 nouveaux services, DIRICKX propose une solution clé en main et facilite le quotidien des installateurs. Sachez que les portails peuvent être aussi associés à des solutions connectées de contrôle d’accès et de supervision permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Pour en savoir plus exit_to_app