Salaire BTP : focus sur le métier d’électricien

L’électricien conçoit, installe et sécurise les systèmes électriques sur tous types de chantiers, en veillant au respect strict des normes en vigueur.

Le métier d'électricien : un expert des installations électriques

→ Missions principales :

Lire et interpréter les plans et schémas électriques pour comprendre les besoins du projet.

Installer des équipements électriques : tableaux électriques, câblages, prises, éclairages, etc.

Mettre en conformité les installations électriques selon les normes de sécurité.

Diagnostiquer et réparer les pannes électriques pour assurer un fonctionnement optimal.

Travailler en coordination avec les autres corps de métier du BTP (plombiers, chauffagistes, etc.).

L’électricien peut se spécialiser dans divers domaines comme l’électricité générale, l’électricité industrielle, la domotique ou les énergies renouvelables, et plus particulièrement le photovoltaïque.

→ À lire aussi : une formation "Électricien d'équipement du bâtiment" par l'Atelier des chefs

Quelle formation pour devenir électricien ?

L'accès au métier d’électricien se fait par un parcours de formations techniques et spécialisées. Voici les étapes principales :

Formation Description Niveau CAP électricien Formation de base pour exercer le métier d'électricien Niveau 3 (CAP) BAC PRO métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC) Permet d'acquérir des compétences avancées dans divers secteur Niveau 4 (BAC PRO) BP électricien Formation pour se spécialiser dans des installations complexes Niveau 4 (BP) BTS électrotechnique Formation pour les postes d'encadrement, spécialisée en électrotechnique Niveau 5 (BTS) Certifications spécifiques Habilitations électriques (BR, B2V, BC), formation en domotique, et énergies renouvelables

Analyse des salaires : combien gagne un électricien ?

Le salaire d’un électricien varie en fonction de son expérience, de ses spécialisations et de la région dans laquelle il travaille. Les salaires sont souvent influencés par la demande de compétences spécifiques et l’évolution des normes énergétiques.

Salaires selon l’expérience :

Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 1 900 - 2 400 € 13 - 16 € Confirmé (3-7 ans) 2 500 - 3 200 € 17 - 21 € Expérimenté (+7 ans) 3 300 - 4 200 € 22 - 28 €

→ Pour aller plus loin : notre article sur les salaires dans le BTP en 2025

Facteurs influençant la négocation salaire :

Plusieurs éléments peuvent faire varier la rémunération d'un électricien :

Compétences spécifiques : une expertise en domotique, énergies renouvelables ou électricité industrielle.

: une expertise en domotique, énergies renouvelables ou électricité industrielle. Expérience et polyvalence : un électricien avec plusieurs spécialités peut prétendre à un salaire plus élevé.

: un électricien avec plusieurs spécialités peut prétendre à un salaire plus élevé. Localisation : les régions où la demande est plus forte ou les coûts de la vie plus élevés peuvent offrir des salaires plus attractifs.

Salaires par région :

Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 600 - 4 200 € 18 - 28 € PACA 2 500 - 4 000 € 17 - 27 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 400 - 3 800 € 16 - 25 € Occitanie 2 200 - 3 600 € 15 - 24 € Hauts-de-France 2 100 - 3 500 € 14 - 23 €

Perspectives d'évolution et hausses de salaire

Le métier d’électricien offre plusieurs opportunités d’évolution, que ce soit dans la hiérarchie ou en tant qu’indépendant.

Poste Salaire brut mensuel Description Chef d'équipe en installations électriques 3 500 - 5 000 € Supervision des équipes et gestion de chantiers électriques Conducteur de travaux en électricité 4 500 - 6 000 € Coordination et gestion des travaux d'électricité sur plusieurs sites Électricien indépendant > 7 000 € Revenus dépendant de l'activité et de la clientèle

Le métier d’électricien dans le BTP est au cœur des enjeux modernes de construction, notamment en ce qui concerne les nouvelles normes énergétiques et les innovations technologiques. La demande est forte, ce qui garantit une évolution de carrière rapide pour ceux qui se spécialisent. Grâce à l'expérience et aux spécialisations, un électricien peut rapidement augmenter ses revenus et accéder à des postes à responsabilité, voire lancer sa propre activité. Le secteur de l’électricité continue de croître, offrant des perspectives intéressantes à long terme.

→ Découvrez tous les salaires du BTP dans notre dossier spécial

Par Camille Decambu

Photo à la une : Adobe Stock