Awards de l’innovations du Mondial du bâtiment 2022 : la colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM primée

La colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM a reçu le lauréat ARGENT des Awards de l’Innovation du Mondial du bâtiment 2022 dans la catégorie Salle de bains. Le prix Les Awards de l’Innovation du Mondial du Bâtiment mettent en lumière les solutions innovantes des exposants des salons BATIMAT, IDÉOBAIN et INTERCLIMA. Ces solutions répondent aux problématiques des professionnels de toute la chaîne de valeur du bâtiment. Cette édition 2022 a compté 167 candidatures (produit ou solution), 82 nominés, 43 jurés mobilisés, 24 lauréats et 3 coups de coeur !

DELABIE dévoile sa nouvelle colonne de douche automatique et thermostatique : SPORTING 2 SECURITHERM. Hygiénique, sécurisante et économique, elle assure un confort optimal.



La colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM garantit une hygiène irréprochable dans les douches. Aucun contact manuel n’est nécessaire à l’utilisation : le déclenchement et la coupure de l’eau s’effectuent dès le passage des mains devant le détecteur de présence. Ici l’innovation est basée sur l’hygiène et la sécurité.



La technologie thermostatique est intégrée directement dans la tête de la colonne, au plus près du point de puisage. Il n’y a donc pas de circulation d’eau mitigée dans le panneau. De plus, toutes les 24 h après la dernière utilisation, un rinçage d’environ 60 secondes est effectué afin de purger le réseau d’eau. Les légionelles se développent entre 25 et 45 °C dans les eaux stagnantes, ces caractéristiques permettent donc bien de limiter tout développement bactérien.



DELABIE a également ajouté également une sécurité antibrûlure immédiate. En cas de coupure d’eau froide, la colonne de douche se ferme automatiquement afin de ne pas délivrer d’eau brûlante.



De plus, la stabilité de température est garantie et ce quelles que soient les variations de pression dans le réseau. L’eau régulée à 38 °C assure ainsi une température stable, sans risques de brûlures.



Outre ses avantages en termes d’hygiène et de sécurité, cette colonne de douche coche aussi les cases de « l’économie » et « l’écologie ».



Le SPORTING 2 SECURITHERM permet d’économiser près de 80 % d’eau potable par rapport à une douche classique grâce à sa fonction électronique et au débit réglé à 6 l/min. L’écoulement peut être interrompu à tout moment par l’utilisateur. Aussi et surtout : en cas d’oubli de fermeture, la temporisation de sécurité coupe l’eau au bout de 60 secondes.



Au-delà d’avoir été pensée pour le confort des utilisateurs, la colonne de douche automatique SPORTING 2 SECURITHERM se décline en plusieurs versions, ce qui facilite grandement son installation au sein de toutes configurations.



