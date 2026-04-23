Rénovation énergétique : 32 acteurs du bâtiment pressent les nouveaux maires d’agir dès 2026

Un collectif de 32 acteurs appelle les maires à lancer dès 2026 la rénovation énergétique des bâtiments publics pour réduire coûts et émissions.

Les premiers mois d’un mandat municipal fixent souvent la trajectoire des six années suivantes. C’est précisément ce moment politique que vise un collectif de 32 acteurs du bâtiment, de l’énergie et de l’ingénierie, qui appelle les nouveaux exécutifs locaux à engager sans attendre la rénovation énergétique du patrimoine public. Écoles, piscines, gymnases, mairies ou équipements culturels : pour les signataires, le prochain mandat doit devenir celui du passage à l’action.

Un manifeste adressé aux élus locaux

Le texte, porté par le programme ACTEE et plusieurs organisations sectorielles, s’intitule « 2026-2032 : le mandat de la rénovation énergétique ». Son message est direct : les collectivités disposent d’un levier immédiat pour réduire leurs dépenses, améliorer le confort des usagers et accélérer la transition climatique.

Parmi les soutiens figurent notamment ADEME, Banque des Territoires, CAPEB, Cerema ou encore Plan Bâtiment Durable.

Pourquoi les communes sont en première ligne

Le parc immobilier public local concentre des enjeux multiples :

bâtiments anciens et énergivores

hausse durable du coût de l’énergie

inconfort d’hiver comme d’été

exigences climatiques croissantes

contraintes budgétaires fortes

Pour beaucoup de communes, les bâtiments représentent un poste majeur de dépenses de fonctionnement. Une baisse des consommations peut donc libérer des marges budgétaires durables.

Écoles et piscines en tête des priorités

Le collectif cible en priorité les équipements les plus sensibles.

Les écoles

Les écoles cumulent souvent vieillissement du bâti, ventilation insuffisante et surchauffe estivale. La rénovation y répond à la fois à un enjeu énergétique et sanitaire.

Les piscines

Très consommatrices d’énergie, elles ont subi de plein fouet les flambées tarifaires. Elles symbolisent la nécessité de moderniser rapidement certains équipements.

Les bâtiments administratifs

Mairies, salles communales, médiathèques ou centres techniques peuvent aussi générer des économies rapides via isolation, chauffage performant et pilotage technique.

Une opportunité directe pour les entreprises du BTP

Pour les professionnels du secteur, le signal est clair : si les collectivités enclenchent leurs programmes dès 2026, plusieurs marchés pourraient accélérer :

Isolation thermique

Menuiseries extérieures

Ventilation / qualité de l’air

Pompes à chaleur et chaufferies performantes

GTB / pilotage énergétique

Solaire en autoconsommation

Rénovation globale multi-lots

Cela concernerait autant les artisans que les PME, majors, bureaux d’études et architectes.

Ce que les maires vont devoir arbitrer

Le frein principal reste connu : financer sans dégrader les budgets locaux. Les élus devront combiner :

Subventions disponibles

CEE

Emprunt

Phasage pluriannuel

Priorisation des bâtiments les plus rentables à rénover

Les communes qui lanceront tôt audits et schémas directeurs prendront de l’avance sur celles qui attendront.

Analyse Batiweb

Ce manifeste cherche moins à sensibiliser qu’à peser sur les arbitrages des 100 premiers jours du mandat municipal. C’est là que se décident les budgets, les priorités d’investissement et les feuilles de route.

Pour le marché travaux, le sujet clé n’est plus si la rénovation publique repartira, mais quelles collectivités passeront en exécution dès 2026.



Par Camille Decambu

