Rénovation énergétique : 32 acteurs du bâtiment pressent les nouveaux maires d’agir dès 2026
Les premiers mois d’un mandat municipal fixent souvent la trajectoire des six années suivantes. C’est précisément ce moment politique que vise un collectif de 32 acteurs du bâtiment, de l’énergie et de l’ingénierie, qui appelle les nouveaux exécutifs locaux à engager sans attendre la rénovation énergétique du patrimoine public. Écoles, piscines, gymnases, mairies ou équipements culturels : pour les signataires, le prochain mandat doit devenir celui du passage à l’action.
Un manifeste adressé aux élus locaux
Le texte, porté par le programme ACTEE et plusieurs organisations sectorielles, s’intitule « 2026-2032 : le mandat de la rénovation énergétique ». Son message est direct : les collectivités disposent d’un levier immédiat pour réduire leurs dépenses, améliorer le confort des usagers et accélérer la transition climatique.
Parmi les soutiens figurent notamment ADEME, Banque des Territoires, CAPEB, Cerema ou encore Plan Bâtiment Durable.
Pourquoi les communes sont en première ligne
Le parc immobilier public local concentre des enjeux multiples :
- bâtiments anciens et énergivores
- hausse durable du coût de l’énergie
- inconfort d’hiver comme d’été
- exigences climatiques croissantes
- contraintes budgétaires fortes
Pour beaucoup de communes, les bâtiments représentent un poste majeur de dépenses de fonctionnement. Une baisse des consommations peut donc libérer des marges budgétaires durables.
Écoles et piscines en tête des priorités
Le collectif cible en priorité les équipements les plus sensibles.
Les écoles
Les écoles cumulent souvent vieillissement du bâti, ventilation insuffisante et surchauffe estivale. La rénovation y répond à la fois à un enjeu énergétique et sanitaire.
Les piscines
Très consommatrices d’énergie, elles ont subi de plein fouet les flambées tarifaires. Elles symbolisent la nécessité de moderniser rapidement certains équipements.
Les bâtiments administratifs
Mairies, salles communales, médiathèques ou centres techniques peuvent aussi générer des économies rapides via isolation, chauffage performant et pilotage technique.
Une opportunité directe pour les entreprises du BTP
Pour les professionnels du secteur, le signal est clair : si les collectivités enclenchent leurs programmes dès 2026, plusieurs marchés pourraient accélérer :
- Isolation thermique
- Menuiseries extérieures
- Ventilation / qualité de l’air
- Pompes à chaleur et chaufferies performantes
- GTB / pilotage énergétique
- Solaire en autoconsommation
- Rénovation globale multi-lots
Cela concernerait autant les artisans que les PME, majors, bureaux d’études et architectes.
Ce que les maires vont devoir arbitrer
Le frein principal reste connu : financer sans dégrader les budgets locaux. Les élus devront combiner :
- Subventions disponibles
- CEE
- Emprunt
- Phasage pluriannuel
- Priorisation des bâtiments les plus rentables à rénover
Les communes qui lanceront tôt audits et schémas directeurs prendront de l’avance sur celles qui attendront.
Analyse Batiweb
Ce manifeste cherche moins à sensibiliser qu’à peser sur les arbitrages des 100 premiers jours du mandat municipal. C’est là que se décident les budgets, les priorités d’investissement et les feuilles de route.
Pour le marché travaux, le sujet clé n’est plus si la rénovation publique repartira, mais quelles collectivités passeront en exécution dès 2026.
Par Camille Decambu