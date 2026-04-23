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Technal ouvre un nouveau showroom-point de vente à Gap

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Menuiserie
Publié le 23 avril 2026 à 9h55, mis à jour le 23 avril 2026 à 10h50, par Raphaël Barrou
Dans les Hautes-Alpes, Technal franchit une nouvelle étape avec l'ouverture de son espace « Maisons de lumière by Technal » à Gap. Ce showroom de 150 m², le quatrième en région PACA, incarne l'ambition de la marque de renforcer sa présence locale.
©Technal - Batiweb
©Technal

À Gap (Hautes-Alpes), Technal vient d'ouvrir un nouvel espace : Maisons de lumière by Technal. À la fois lieu de vente et showroom, il s'agit de la quatrième concession de la marque dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de sa première dans le département. 

L'espace de 150 m2 servira à l'exposition de fenêtres, de portes, de baies coulissantes, de vérandas, de pergolas ou encore des portails et brise-soleil. Deux associés, Gaël Chabre et Pierre Tournier, dirigent l'établissement, qui emploie également un commercial et un poseur.

Plusieurs recrutements à venir

 

M. Chabre a été dirigeant de l'entreprise LMG pendant 7 ans avant de vouloir créer sa société. Il raconte que le projet du nouvel espace de vente a mis près de deux années avant de se concrétiser. 

« Nous intervenons en neuf comme en rénovation, sur les Hautes-Alpes et une partie des Alpes-de-Haute-Provence. Toutes nos solutions sont fabriquées localement chez LMG à La Roche-des-Arnauds, à partir de profilés aluminium provenant du site toulousain Technal », ajoute-t-il.

Pour compléter l'équipe, la marque annonce par ailleurs qu'un chef d'équipe et des menuisiers poseurs seront recrutés à partir du mois de mai.

Technal annonce clairement ses ambitions pour cette nouvelle antenne : une croissance à deux chiffres dans les deux à trois ans à venir. 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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