Technal ouvre un nouveau showroom-point de vente à Gap
À Gap (Hautes-Alpes), Technal vient d'ouvrir un nouvel espace : Maisons de lumière by Technal. À la fois lieu de vente et showroom, il s'agit de la quatrième concession de la marque dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de sa première dans le département.
L'espace de 150 m2 servira à l'exposition de fenêtres, de portes, de baies coulissantes, de vérandas, de pergolas ou encore des portails et brise-soleil. Deux associés, Gaël Chabre et Pierre Tournier, dirigent l'établissement, qui emploie également un commercial et un poseur.
Plusieurs recrutements à venir
M. Chabre a été dirigeant de l'entreprise LMG pendant 7 ans avant de vouloir créer sa société. Il raconte que le projet du nouvel espace de vente a mis près de deux années avant de se concrétiser.
« Nous intervenons en neuf comme en rénovation, sur les Hautes-Alpes et une partie des Alpes-de-Haute-Provence. Toutes nos solutions sont fabriquées localement chez LMG à La Roche-des-Arnauds, à partir de profilés aluminium provenant du site toulousain Technal », ajoute-t-il.
Pour compléter l'équipe, la marque annonce par ailleurs qu'un chef d'équipe et des menuisiers poseurs seront recrutés à partir du mois de mai.
Technal annonce clairement ses ambitions pour cette nouvelle antenne : une croissance à deux chiffres dans les deux à trois ans à venir.
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