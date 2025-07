PIGEON et CNR s’unissent pour déployer GÉOMUR en terre crue

Cette convention marque une étape décisive dans le déploiement du procédé GÉOMUR, en scellant un partenariat durable entre HYLGÉO et CNR Construction. Plus qu’un simple accord, elle formalise une collaboration de long terme fondée sur la confiance, l’engagement et une ambition commune : construire autrement, de manière plus responsable et respectueuse de l’environnement.

CNR Construction devient ainsi le premier partenaire applicateur du procédé GÉOMUR, avec un accompagnement sur mesure assuré par les équipes d’HYLGÉO. Ce partenariat se traduit concrètement par des actions de terrain, notamment des sessions de formation à destination des équipes travaux – compagnons, chefs de chantier, conducteurs de travaux, responsables QSE – afin de leur transmettre les compétences nécessaires à la mise en oeuvre du procédé. Cette formation s’inscrit pleinement dans l’engagement d’HYLGÉO, tel que précisé dans son évaluation technique du CSTB, d’accompagner les projets de la conception jusqu’à la réalisation finale des chantiers.

Repenser la construction avec responsabilité et pragmatisme GÉOMUR, innovation majeure lancée par HYLGÉO, repose sur un procédé industriel de mur en maçonnerie dont les blocs à alvéoles en terre crue recomposée sont empilés à sec et liaisonnés par colonnes de terre crue coulées in situ. Il offre une large gamme d’utilisations, tant pour les réalisations neuves jusqu’à un niveau R+2 que pour les réhabilitations d’ouvrages en respectant l’architecture du bâtiment.

GÉOMUR constitue une solution de maçonnerie géosourcée, simple à mettre en oeuvre, aux performances techniques élevées (thermiques, acoustiques, feu, structure), et à l’impact environnemental réduit. Pensé pour répondre aux attentes des maîtres d’ouvrage et des entreprises de construction, il conjugue efficacité d’exécution et exigence environnementale.

Thibault PIGEON, Directeur Général du Groupe PIGEON : « En valorisant les ressources géosourcées, nous souhaitons promouvoir des modes de construction respectueux des territoires et de l’environnement. Nous sommes fiers d’oeuvrer au déploiement de solutions durables, ancrées dans les réalités locales, et surtout performantes et simples à mettre en oeuvre. Je suis également ravi de collaborer avec une entreprise du territoire telle que CNR Construction, dont l’expertise vient renforcer l’ambition de ce projet. »

Sébastien GAUDIN, Président de CNR Construction : « CNR Construction est fière de participer à ce projet novateur et différenciant. Ce partenariat illustre notre volonté d’accompagner l’évolution vers des pratiques de construction plus responsables, tout en enrichissant les compétences de nos équipes sur des matériaux géosourcés prometteurs. Nous avons hâte de poser les premiers blocs du procédé GÉOMUR. »

