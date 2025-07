Groupe Pigeon, groupe familial fondé en 1929 et implanté dans le Grand Ouest de la France, est un acteur majeur de l’aménagement du territoire.

Il regroupe 4 branches de métiers complémentaires :

Granulats & Environnement (extraction et valorisation de granulats et chaux, recyclage, réaménagement durable des carrières)

Infrastructures & Travaux (terrassement, voiries, enrobés, assainissement, démolition, VRD, sols sportifs)

Construction & Béton (béton prêt à l’emploi, préfabrication lourde et légère, plateforme de vente en ligne)

Ingénierie & Services (Laboratoire CBTP, formation, eau & solutions, data et systèmes d’information)

Avec près de 2 000 collaborateurs et plus de 130 sites répartis sur 13–14 départements, le groupe couvre l'ensemble des besoins des collectivités, entreprises et particuliers. Il s’engage activement dans la transition bas carbone, l’économie circulaire, la biodiversité (certifications ISO 14001, revalorisation des déchets, conservation des espèces, ruches) et la sécurité des chantiers.