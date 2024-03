Chaque jour, plus de 140 chefs d'entreprise se sont retrouvés au chômage en 2023, selon l'Observatoire de l’emploi des entrepreneurs. Et le secteur de la construction n'a pas fait pas exception, au contraire, il a été l'un des plus touchés.

L'année 2023 a été marquée par une croissance inquiétante des pertes d'emploi dans le secteur de la construction. En effet, 51 555 chefs d'entreprise se retrouvent désormais sans emploi, soit une augmentation de plus de 33 % par rapport à l'année précédente, selon l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs de l'association GSC et du groupe Altares. « Ces chiffres sont très alarmants, mais malheureusement peu surprenants », déclare Anthony Streicher, président de l'association GSC. « La hausse des taux d'intérêt, le surendettement des entreprises, la fin des aides Covid et du moratoire de l'Urssaf... de nombreux indicateurs laissaient craindre une accélération des liquidations judiciaires en France avec des pertes d'emploi importantes à la clé », poursuit-il. Plus de 10 000 pertes d'emplois dans le bâtiment Parmi les secteurs les plus touchés, la construction enregsistre une augmentation de 40,2 % des pertes d'emploi en un an. Les entrepreneurs du bâtiment ont été particulièrement frappés, avec 12 071 hommes et femmes concernés. Les agences immobilières enregistrent la pire tendance (+103,4 %). L’ensemble des activités du bâtiment est également en souffrance et comptabilise à elle seule 10 219 pertes d’emploi. Même les entrepreneurs expérimentés, avec une moyenne de 7 ans à la tête de leur entreprise, ont été durement touchés en 2023. Les jeunes entrepreneurs n’ont pas été épargnés non plus, avec une augmentation de 33,5 % des pertes d'emploi chez les moins de 26 ans. Près de neuf entrepreneurs sur dix à la tête de très petites entreprises (TPE) de moins de 5 salariés ont été touchés. « La situation est préoccupante pour l'ensemble du territoire », indique Frédéric Barth, directeur général d'Altares. « Le ralentissement de l'économie fragilise davantage des entreprises parfois en peine à rembourser une dette devenue trop lourde », souligne-t-il. L'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie figurent parmi les régions les plus touchées, enregistrant des augmentations de pertes d'emploi bien supérieures à la moyenne nationale. Même les régions qui avaient été relativement épargnées en 2022 ont connu une détérioration significative en 2023. Alors que certains secteurs, dont celui de la construction, espèrent voir une reprise de leur activité, l'année 2024 reste encore incertaine. Marie Gérald Photo de Une : AdobeStock