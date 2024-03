Le fret fluvial mis à mal par le ralentissement de l’activité du BTP et de l’agriculture

Le fret fluvial a enregistré une baisse d’activité de l’ordre de 10 % en 2023, d’après Voies navigables de France (VNF). Le secteur, frappé de plein fouet par le contexte économique défavorable, peut toutefois se satisfaire du développement de la logistique urbaine et de la hausse de son activité sur l’axe Seine.

Si l’activité du fret fluvial a chuté de 10 % en 2023 par rapport à 2022, tout n’est pas à jeter pour autant, selon Voies navigables de France (VNF). Avec 43,4 millions de tonnes transportées l’année dernière, soit l’équivalent de 2 170 000 camions, le transport fluvial aura permis d’éviter l’émission de 390 000 tonnes de CO², souligne VNF.

L’essor de la logistique urbaine et de bons résultats sur la Seine

Autres motifs de satisfaction pour le secteur, la progression de la logistique urbaine sur l’aire parisienne et du trafic de conteneurs « maritimes » sur l’axe Seine.

La logistique urbaine a connu une véritable envolée en 2023. L’année passée, ce sont près de 150 000 tonnes qui ont été transportées sur l’aire parisienne, soit 10 000 camions retirés des routes. De très bons chiffres qui ont permis à l’activité de progresser de plus de 40 % par rapport à 2022.

VNF peut également se féliciter de la performance du trafic de conteneurs « maritimes » sur l’axe Seine, dont les volumes progressent de 2 % sur les neuf premiers mois de l’année (l’activité totale n’étant pas encore connue). Des résultats d’autant plus honorables quand l'on sait qu’au Havre, l’activité des transports en lien avec l’arrière-pays se contracte de 10 % sur l’année.

Le BTP et l’agroalimentaire mettent à mal le fret fluvial

Décongestion de la ville, performances environnementales, absence de nuisances… Malgré tous ces atouts dont dispose la filière pour répondre à la transition écologique des entreprises et des agglomérations, l’activité de transport conteneurisé est en baisse sur tous les réseaux autres que celui de la Seine. Notamment en baisse de 16,5 % sur le Nord Pas de Calais, de 14,5 % sur le Rhin et de 9 % sur le réseau Rhône Saône, en raison du contexte économique difficile qui s’est répercuté sur plusieurs secteurs clés.

La baisse de 10 % de l’activité s’explique notamment par des résultats en baisse pour les filières BTP et céréales, considérées comme les filières principales du fluvial français, et qui pèsent environ pour les deux tiers des marchandises transportées.

Dans le détail, en 2023, la production de matériaux de construction était en baisse à l’échelle nationale (-8,2 % à fin novembre 2023 selon l’UNICEM), impactant directement le transport fluvial de ces marchandises, qui a enregistré l’année passée une baisse de -7,2 % en tonnes.

La filière BTP se montre tout de même résistante, et l’on constate des disparités selon les régions : la Normandie, la Picardie, l’Île-de-France et la Champagne-Ardenne ont connu une baisse de -13,7 % de production selon l’Unicem. Du côté de l’Alsace, le transport fluvial de matériaux de construction a progressé de +1,5 %.

Une année marquée par des investissements et les Jeux olympiques

Le fret fluvial aura fort à faire en 2024, notamment sur le bassin parisien où se dérouleront la plupart des épreuves olympiques cet été. VNF et ses partenaires annoncent s'être mobilisés depuis plusieurs mois pour la préparation de cet événement planétaire.

Dans ce cadre, une convention en faveur de la logistique fluviale pour la construction du Village des athlètes a été signée en janvier 2020 entre la Solideo, Haropa Port et VNF sous l’égide du préfet de la Région Île-de-France. Celle-ci a permis de favoriser le recours à des solutions logistiques peu énergivores et respectueuses du cadre de vie des Franciliens pendant toute la durée du chantier, et d’éviter la circulation de 25 000 à 50 000 camions.

Un bras secondaire de la Seine, au niveau du Village des athlètes, va également être aménagé. Une fois les travaux réalisés, deux millions de tonnes de marchandises pourront circuler sur ce bras de la Seine pendant l’événement, soit l’équivalent de plus de 100 000 camions et plusieurs dizaines de milliers de passagers en parallèle.

Par ailleurs, pour 2024, VNF prévoit d’investir 310 millions d’euros pour entretenir les 6 700 km de réseau navigable mais aussi pour la remise à niveau et la modernisation de ses ouvrages. Ces investissements, rendus possible par l’engagement de l’État en faveur du réseau fluvial, vont s’élever à hauteur de 4,3 milliards d’euro et s’étaler sur toute la durée du contrat (2023-2032).

