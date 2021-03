Le groupe BTP Consultants, spécialiste des TIC (testing, inspection et certification), change de gouvernance. En effet, le groupe vient de signer un protocole d’accord exclusif avec Apax Partners et BpiFrance, officiellement devenus actionnaires majoritaires. Une stratégie de développement qui s’appuie également sur un nouveau comité de direction et ce, à compter du 1er mars 2021.

Avec environ 60 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 6 000 clients, le groupe BTP Consultants est un acteur national majeur et détient une position de leader en Île-de-France sur ses cœurs de métier (inspection, assistance à la maîtrise d'ouvrage et aux diagnostics). Le groupe BTP Consultants emploie aujourd’hui 500 personnes réparties dans ses trois filiales (BTP Consultants, Citae et MBA City) et possède un réseau de 24 agences sur le territoire national.

Une nouvelle équipe dirigeante

Fortement engagé dans la digitalisation et l’industrialisation du secteur, le groupe désire accélérer son développement dans cette voie. Pour ce faire, il franchit une étape importante dans la transmission progressive du groupe à son management. Le 1er mars 2021, Roland Le Roux est donc devenu le nouveau président du Groupe BTP Consultants, succédant ainsi à Patrick Vrignon, fondateur du groupe.

« Je suis fier du travail accompli par l'ensemble des collaborateurs du groupe BTP Consultants et certain que le savoir-faire des investisseurs et de la nouvelle équipe dirigeante lui permettra de poursuivre sa croissance basée sur la culture client et l'innovation », confie Patrick Vrignon, actuellement président du conseil de surveillance du groupe BTP Consultants.

Jean-François Baron, actuel directeur opérationnel, devient quant à lui le nouveau président de BTP Consultants. Ce dernier sera appuyé par Rony Chebib, directeur général de cette entité, dans la prise de ses nouvelles fonctions.

Accélérer son développement

Apax Partners, leader du private equity en Europe et nouvel actionnaire majoritaire du groupe, aux côtés de la Bpi Fance, va participer à la croissance organique et ainsi l’appuyer dans le déploiement de sa récente stratégie d'acquisitions ciblées. « L’arrivée d’Apax et de BpiFrance et l’entrée au capital de plus de 20 managers vont nous permettre d’aller plus loin encore. Fort de ce soutien, le groupe BTP Consultants vise à poursuivre sa croissance annuelle supérieure à 10 % », a annoncé Roland Le Roux, nouveau président du groupe BTP Consultants.

Par ailleurs, le groupe entend accentuer son accroissement sur des « segments à fort potentiel de croissance», tels que le BIM, afin d’investir dans de nouveaux outils digitaux mais également via l’industrialisation, la rénovation énergétique (mesure phare du plan de relance), et le diagnostic immobilier, entres autres.

Jean-François Baron précise : « BTP Consultants a très largement contribué à promouvoir l’innovation, le BIM et plus globalement les méthodes modernes de construction dans le secteur. Nos clients, partenaires et collaborateurs sont aujourd’hui nos meilleurs ambassadeurs pour poursuivre le développement de nos activités ».

« Nous sommes ravis d’accompagner Roland Le Roux et ses équipes dans cette transmission qui s’inscrit dans une continuité très entrepreneuriale et sommes impatients d’apporter notre expertise pour contribuer à la poursuite du développement du groupe », conclut Isabelle Hermetet et Raphaël Bazin, Associée et Directeur chez Apax Partners.

Marie Gérald