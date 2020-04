La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, s’est adressée ce vendredi 3 avril en audioconférence aux acteurs des filières de chaleur et de froid, dans un premier temps pour les remercier de leur investissement durant cette crise exceptionnelle liée au Covid-19, et dans un second temps pour annoncer des mesures accompagnant les projets de chaleur renouvelable, permettant le maintien de leur activité. Une vision partagée par Nicolas Moulin, Président de la société PrimesEnergie.fr.