En dépit de la crise sanitaire, des différents confinements et de leurs conséquences économiques, l'emploi dans l'artisanat aura bien résisté en 2020, selon le dernier baromètre de l'Institut Supérieur des Métiers et de la MAAF Dans le secteur du bâtiment, le bilan est même positif, avec +3 % d'emplois créés, soit près de 25 000 nouveaux postes.

L'Institut Supérieur des Métiers (ISM) et la MAAF ont publié ce mardi 8 juin les chiffres de l'emploi dans l'artisanat en 2020.

Malgré la crise sanitaire et économique, le baromètre montre que l'emploi salarié a bien résisté dans l'artisanat, avec une hausse de +1,7 % du nombre de salariés comparé à 2019 (contre -2 % dans l'ensemble du secteur privé), soit 28 000 nouveaux emplois créés. Le bilan est également positif pour les indépendants et la création d'entreprises, avec une hausse de 1 % des immatriculations.

+3 % d'emplois pour l'artisanat du bâtiment

Cette dynamique est notamment portée par l'artisanat du bâtiment, avec +3 % d'emplois par rapport à 2019, soit 24 100 nouveaux emplois créés. Les professionnels du secteur ont en effet été fortement sollicités par les particuliers pour des travaux de rénovation lors des différents confinements, puis avec l'annonce de l'élargissement du dispositif MaPrimeRénov' à tous les ménages.

Si les entreprises du BTP ont drastiquement réduit de -23 % leurs embauches au 2ème trimestre 2020, après le tout premier confinement, le recrutement a largement repris aux 3ème et 4ème trimestres, avec +9 % comparé à un an plus tôt.

Dans le détail, les effectifs ont notamment augmenté parmi les professionnels de l'électricité et de la plomberie (avec +4 %, pour un total de 7 130 emplois créés), mais aussi dans la construction et la maçonnerie générale (+3 %, pour 8 530 nouveaux emplois), et dans les travaux de finition (+2 %, pour 6 760 emplois).

Création d'emplois dans l'artisanat : le bâtiment particulièrement dynamique. Source : ACOSS-URSAFF

Du côté des créations d'entreprises du bâtiment, après une chute de -24 % du nombre d'immatriculations au 2ème trimestre, le baromètre fait état d'un rebond de 16 % au 3ème trimestre, pour un bilan positif de +2 % sur l'ensemble de l'année 2020.

Claire Lemonnier