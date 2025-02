Réalisée par AAA et DVVD, Wikivillage est une nouvelle pièce rajoutée au puzzle urbain et dense du 20ème arrondissement de Paris.

Conçu par les agences AAA et DVVD, associées sur le projet réalisé pour le compte de REI Promotion et d’Etic, l’ensemble qui prend la place d’un ancien parking, se détermine par ses diverses qualités. Qu’elles soient environnementales, sociales ou économiques.



Un havre pour l’entreprenariat écologique et social

Wikivillage est un immeuble composé de bureaux, d’espaces de coworking mais aussi de salles de réunion, d’un Fablab et de deux restaurants en circuit court. Il est destiné à des entreprises innovantes dans le domaine de l’écologie et de l’entreprenariat social.

L’édifice qui s’élève sur cinq étages au-dessus du rez-de-chaussée, est conçu dans une démarche limitant les déchets et adoptant une stratégie bas-carbone sur toute sa durée de vie.

Vue extérieure sur le Wikivillage - Crédit photo : ©Nicolas GROSMOND

Des bureaux de différents volumes

Le projet occupe un emplacement stratégique. En effet, situé au 8, rue de Srebrenica, l’ensemble, entouré par plusieurs immeubles de grande hauteur à l’allure très caractéristique, s’implante au sein d’un des quartiers les plus denses de la capitale.

À la fois dynamique et novateur, l’équipement, ouvert au public, offre une multitude d’espaces collaboratifs, dont un centre de santé qui verra le jour dans les mois à venir.

Tandis que le premier et deuxième étage comprennent une quarantaine de bureaux aménagés avec leurs espaces communs, les trois niveaux supérieurs sont composés de plateaux aménageables destinés à accueillir divers bureaux de moyennes et grandes structures.

Espace de bureau au Wikivillage - Crédit photo : © Nicolas GROSMOND

Un terrain complexe à appréhender

La réalisation est ambitieuse. Malgré ses airs simples, elle est la résultante d’un programme complexe. En effet, situé sur une pente - jouxtant le parking de la tour voisine, à la croisée de deux rues et dont l’une a été nouvellement créée -, l’édifice a nécessité une grande dextérité.

Les espaces situés en dessous du niveau de la rue sont lumineux, les divers espaces généreux et l’extension réfléchie. Les architectes ont fait tout leur possible pour composer avec le contexte et apporter, aux utilisateurs des lieux, la fonctionnalité et le confort souhaités.

Une construction pensée pour être vertueuse

Les qualités de Wikivillage sont nombreuses et variées. Malgré l’absence de la climatisation, le lieu ventilé naturellement, répond favorablement à la stratégie de confort d’été.

Soulignons également la gestion et le tri des déchets en phase de chantier, la maîtrise des consommations d’eau, la présence des panneaux photovoltaïques mais aussi d’un espace végétalisé et un jardin autogéré sur la toiture. Tout a été pensé et calculé dans le but d’engendrer un équipement responsable et vertueux.

« L’opération mêle réhabilitation et construction neuve : elle s’inscrit en effet sur l’emplacement d’un ancien parking dont a été récupérée la partie en sous-sol. La construction est implantée au niveau d’un croisement, le long d’une rue nouvellement créée dans le cadre d’un programme de renouvellement urbain de l’Anru», conclut Toma Dryjski, architecte chez DVVD.



Sipane Hoh

Photo de Une : © Nicolas GROSMOND