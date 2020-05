Créée en 2014, l’association Coénove rassemble les acteurs de la filière du gaz (énergéticiens, industriels, professionnels) pour convaincre des enjeux de la complémentarité des énergies sur le marché français. Lors d’une assemblée générale virtuelle, Coénove a réélu Bernard Aulagne à sa tête, et en a profité pour préciser les enjeux à venir.

Bernard Aulagne, président de Coénove, a été réélu pour un troisème mandat consécutif à la tête de l'association, à l'occasion d'une assemblée générale virtuelle qui s'est tenue ce lundi 25 mai. A l'issue de cette AG, les objectifs à venir ont été discutés, parmi lesquels le plan de relance post-Covid, la RE2020, la refonte du DPE, et le déploiement de la rénovation énergétique.

Le président réélu écrit ainsi dans la newsletter de l’association « En me posant pour rédiger ces quelques mots, j'envisageais de parler de " nouveau départ " faisant référence tant aux défis de l'après Covid qu'au 3ème mandat qui vient de m'être confié à la tête de Coénove. Mais, à la réflexion, plus que de nouveau départ, c'est de poursuite et d'amplification de ce qui a déjà été entrepris qu'il s'agit. Vision commune, continuité et cohérence des actions, mobilisation de toutes les énergies, rien ne vaut les fondamentaux ».

Cette déclaration donne le ton des mesures à venir. Le président souhaite ainsi préserver un mix énergétique densifié, la place du gaz dans la filière énergétique (« une énergie devenant 100 % renouvelable et produite localement »), dont la priorité est donnée à la rénovation du parc bâti, et à la « stimulation de l’innovation et à la place des territoires dans la mise en oeuvre de la transition ».

L’importance de ces objectifs à long terme a déjà été prouvée lors des précédents mandats de Bernard Aulagne, notamment par une étude menée conjointement avec Artelys « montrant qu’un meilleur scénario existe pour atteindre la neutralité carbone en 2050 », ou le lancement du nouvel outil MonEtiquetteChaudière, avec un site Internet permettant de mieux comprendre la performance énergétique de sa chaudière. Ainsi « Coénove a montré que si elle reste certes une petite association, elle a tout d’une grande ! ». Ces nouveaux outils s'inscrivent dans le déploiement de la rénovation énergétique des bâtiments anciens et dans les objectifs de la RE2020.

Malgré le travail a effectuer, c’est pour l’instant à la reprise de l’activité post-Covid que s’intéresse Bernard Aulagne : « Covid ou non, nous avons toujours été une filière dynamique et volontaire pour avancer dans la voie de la transition énergétique » déclare-t-il avant d’expliquer les enjeux de cette reprise : « le plan de relance ne fait que renforcer notre positionnement. La souveraineté, l’indépendance énergétique, le rôle renforcé des territoires, avec une production plus locale et vertueuse sont autant de buts poursuivis par le Gouvernement dans son plan de relance auxquels répondent pleinement l’accélération du développement des gaz renouvelables, mais également la reconnaissance de la PAC hybride pour laquelle nous pensons à portée de main de faire émerger une filière française ».

J.B

Photo de une : ©Coénove