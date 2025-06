DPE : le confort d’été négligé selon Hello Watt

Alors que le risque de fortes chaleurs s'accroît à l'approche de l'été, Hello Watt liste ses recommandations pour la réforme du DPE. Annoncée par le gouvernement en mars, celle-ci doit être « ambitieuse » et inclure davantage le confort d’été.

La ministre du Logement Valérie Létard a annoncé en mars une réforme pour fiabiliser le diagnostic de performance énergétique (DPE). Des premières propositions doivent être soumises d’ici cet été. Appliquée depuis juillet 2021, la dernière version a souvent été épinglée pour des incohérences.

Parmi les préoccupations d'Hello Watt, conseiller en rénovation énergétique : le confort d’été, cet « enjeu climatique majeur », avec 80 % du parc de logements français inadapté aux fortes chaleurs, d’après une étude IGNES et Pouget Consultants.

Confort d’hiver satisfaisant, contre confort d’été insuffisant

« Malgré la fréquence croissante des épisodes de chaleur extrême, le confort d’été demeure un aspect secondaire dans le DPE. S’il est bien mentionné, il n’est pas intégré dans le calcul de la note et reste une simple indication. Ce manque de considération conduit à le négliger dans les décisions de vente, de location ou de rénovation », développe Hello Watt dans son communiqué.

Dans le détail, le spécialiste de la rénovation énergétique relève un chiffre : le confort d’été est « insuffisant » ou « moyen » sur 80 % des logements français, pour lesquels cet indicateur est renseigné dans le DPE. Pour plus de 40 % de maisons, le niveau est insuffisant.

Hello Watt reproche aussi derrière cette méthode de diagnostic des logiciels recourant à des « algorithmes imparfaits », l’absence de critère de confort d’été dans certains DPE, voire de paramètres comme la localisation ou l’inertie thermique.

Une réforme du DPE qui doit être « ambitieuse »



« Cette lacune est d’autant plus problématique que certains logements, pourtant bien classés au DPE sur le plan hivernal, offrent un confort d’été médiocre », déplore l’entreprise.

Ainsi, « un logement peut être classé B au DPE et pourtant devenir invivable en été. Cela crée une vraie incompréhension chez les particuliers, qui finissent par ne plus faire confiance à l’outil », illustre Pierre-François Morin, directeur de l’activité rénovation énergétique de Hello Watt.

« Il est urgent de rendre le DPE plus lisible, plus fiable, et surtout plus cohérent avec les enjeux climatiques actuels. Mais au-delà du constat, il existe déjà des solutions concrètes pour améliorer le confort d’été : isoler sa toiture, installer des volets adaptés, renforcer l’inertie des murs, ou encore opter pour une pompe à chaleur réversible », abonde-t-il

En bref, la prochaine réforme du DPE doit être « réforme ambitieuse, fondée sur des données précises » et inclure « une réelle prise en compte des spécificités régionales, et un accompagnement renforcé des ménages ».

« Le confort d’été ne doit plus être un critère secondaire dans la rénovation énergétique», conclut M. Morin.

En parallèle, une mission parlementaire a été lancée pour mieux encadrer la profession de diagnostiqueur.



Par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock