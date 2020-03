Alors que la France commence à réaliser l’ampleur de l’impact du Covid-19 sur son économie, deux grands bailleurs ont annoncé prévoir la construction et l’acquisition de logements abordables, pour soutenir les secteurs de l’immobilier et de la construction. CDC Habitat ambitionne ainsi de financer la création de 40 000 logements, et In’li, filiale d’Action Logement, l’acquisition de 10 000 logements en Île-de-France. Le tout en un an.

En pleine crise du Covid-19, la Caisse des dépôts et Action Logement, les deux principaux bailleurs français, ont annoncé ce vendredi 27 mars leur objectif de financer la construction de 50 000 nouveaux logements d’ici un an. La Caisse des dépôts, via sa filiale CDC Habitat, a ainsi déclaré « lancer la production de 40 000 logements neufs en France dans les 12 prochains mois pour soutenir les secteurs de l’immobilier et de la construction ». Ces nouveaux logements seront principalement construits dans les zones tendues, c’est-à-dire dans les agglomérations, et dans les 200 villes concernées par le programme « Action Cœur de Ville », qui vise à revitaliser les centres-villes. Dans le détail, sur les 40 000 logements annoncés, 15 000 seront sociaux, 10 000 intermédiaires, et 15 000 « abordables », promet CDC Habitat. En 2019, le groupe avait annoncé vouloir construire 40 000 logements d’ici 2029. Désormais, il vise le même objectif, mais sur un an. In’li ambitionne d’acquérir 10 000 nouveaux logements en Île-de-France A l’échelle de l’Île-de-France, le groupe Action Logement a parallèlement annoncé, via sa filiale In’li, l’acquisition de 10 000 logements auprès de promoteurs immobiliers franciliens. « Cette capacité de financement exceptionnelle est notamment possible grâce au prêt de 250 millions d’euros accordé par la Banque Européenne d’Investissement annoncé en début de semaine et aux financements corporate déjà en place », précise le groupe. « La crise sanitaire qui frappe l’Europe et impacte lourdement notre secteur économique nous imposait de réagir. Avec ce plan d’une ampleur inédite, In'li prépare activement la sortie de crise pour répondre à l'objectif ambitieux fixé par Action Logement et soutenir nos partenaires », a réagit Benoist Apparu, président du Directoire d’In’li. Ce plan permettra également au groupe d’avancer sur son objectif visant à proposer 80 000 nouveaux logements intermédiaires d’ici 2025. Ces logements intermédiaires, avec un loyer inférieur d’au moins 15 % par rapport au logement libre, ont pour objectif de permettre à la classe moyenne et aux jeunes actifs franciliens de se loger à un prix raisonnable. C.L. Photo de une : Adobe Stock

