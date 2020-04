Dans leur baromètre trimestriel, ForumConstruire.com et QuelConstructeur.com constatent la hausse du budget global destiné à la construction d’une maison neuve au quatrième trimestre 2019. Selon eux, cette hausse s’explique par l’augmentation de la surface habitable, favorisée par des taux de crédits avantageux, et non par le coût de la construction au mètre carré, qui a au contraire diminué ce dernier trimestre. Détails.

Comme chaque trimestre, ForumConstruire.com, publie, en partenariat avec QuelConstructeur.com, son baromètre de la construction neuve. A noter : le budget global est reparti à la hausse au 4ème trimestre 2019, à 321 830 € en moyenne. Le coût au m2 diminue, et la surface habitable augmente D’après les deux spécialistes, cette hausse du budget peut s’expliquer par l’augmentation de la surface habitable, se situant en moyenne à 128,4 m2 au quatrième trimestre 2019, plus que par le coût de la construction au mètre carré, qui a pour sa part diminué. Après une pointe à 1 688 €/m2 le trimestre dernier, cet indicateur a en effet reculé au quatrième trimestre, pour atteindre 1 635 €/m2. La cause de la hausse du coût du budget serait donc à rechercher du côté de l’augmentation de la surface habitable. Cette dernière aurait en effet atteint un record depuis le lancement du baromètre en 2012, avec 128,4 m2 (contre 123,5 m2 au trimestre précédent). Hausse de la surface habitable moyenne au 4ème trimestre 2019. Source : ForumConstruire « Les taux de crédit particulièrement attractifs de ces derniers mois incitent les Français à voir plus grand, à consacrer une plus large enveloppe budgétaire à leurs projets de construction, encouragés en cela par la baisse du coût de construction au mètre carré. Cette conjugaison de paramètres favorables explique le fait que cet indicateur atteigne, en ce quatrième trimestre 2019, son point le plus haut », explique Thomas Modolo, responsable communication de ForumConstruire.com. Autre explication de l’augmentation de ce budget global : la hausse de la part dédiée à la construction brute : « Nous notons sur cette édition que ce qui fait accroître le budget global dévolu à la construction d’une maison neuve, ce ne sont ni l’achat du terrain, ni les finitions, relativement stables actuellement, mais plutôt la part dédiée à la construction brute : celle-ci s’élève à 179 480 euros ce trimestre, soit +5,15 % par rapport à la même période l’an dernier », précise Thomas Modolo. Côté matériaux, le parpaing, utilisé à 53,5 %, continue d’obtenir les faveurs des Français, notamment en raison de son prix, jusqu’à deux fois inférieur à celui de la brique, qui arrive toutefois en deuxième position, avec 33,7 %. « Si le parpaing est moins isolant que la brique, le recours de plus en plus marqué à l’isolation par l’extérieur permet de contrebalancer ce désavantage », notent les spécialistes. Enfin, la note de satisfaction des clients se révèle tout à fait honorable pour ce quatrième trimestre 2019, avec 16,67 sur 20. Elle se rapproche ainsi du record du deuxième trimestre 2017, qui avait obtenu le score de 16,79 sur 20. Inversement, la note la plus basse, de 14,15 sur 20, avait été donnée au troisième trimestre 2018. La note de satisfaction client au 4ème trimestre 2019. Source : ForumConstruire Thomas Modolo conclut sur l’impact que risque d’avoir la future RE2020 sur le coût de la construction au mètre carré : « Sa prochaine entrée en vigueur risque d’occasionner un bouleversement considérable au sein du secteur : avec les nouvelles normes thermiques, le coût de la construction au mètre carré va sans doute bondir dans les prochains mois, imposant aux futurs propriétaires de revoir à la baisse leur surface habitable pour une enveloppe budgétaire égale ». C.L. Photo de une : Adobe Stock

Redacteur