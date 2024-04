Construction et bâtiment : les défaillances se poursuivent au 1er trimestre 2024

Altares publie les derniers résultats concernant les défaillances d’entreprises au premier trimestre 2024. Impactés par l’inflation et les taux des crédits immobiliers, les secteurs de l’immobilier, de la construction et du bâtiment continuent de pâtir de la mauvaise conjoncture, entraînant de nombreuses défaillances.

Entre janvier et mars 2024, 17 000 défaillances d’entreprises ont été enregistrées, soit +19,4 % par rapport à un an plus tôt.

« Au terme de ce premier trimestre, le nombre des défaillances d'entreprises augmente encore et la barre symbolique des 60 000 défauts sur 12 mois a été franchie en février pour la première fois depuis l'été 2016», note Thierry Millon, directeur des études Altares.

Si les défaillances restent marquées au premier trimestre 2024, Altares souligne toutefois un léger ralentissement, alors qu’une hausse de 36 % avait été enregistrée le trimestre précédent.

La crise du logement impacte les défaillances

Dans le détail, certains secteurs continuent de pâtir particulièrement de ces défaillances. C’est notamment le cas de l’immobilier, qui connaît une crise avec une remontée sans précédent des taux des crédits immobiliers ces deux dernières années, bien que les taux repassent aujourd’hui sous la barre des 4 %.

Ce trimestre, le nombre de défaillances d’agences immobilières a quasiment doublé, avec +95 % de défauts, comme un an plus tôt.

La région Île-de-France, très sensible aux difficultés de l’immobilier, enregistre ainsi son pire premier trimestre depuis 20 ans, avec +30 % de défaillances, selon le directeur des études Altares.

Le secteur de la construction, également touché par une chute des ventes de logements neufs, enregistre quant à lui +31 %, après +24 % le trimestre dernier.

Pâtissant de la chute des mises en chantier, le secteur du bâtiment connaît aussi une hausse des défaillances, avec +29 %. Dans le détail, le gros œuvre et le second œuvre sont particulièrement touchés, avec 2 064 défaillances au T1 2024.

D’autres catégories d’entreprises connaissent une hausse significative des défauts, avec notamment +41 % pour les matériaux de construction dans le commerce de gros, et +30 % dans la fabrication.

Également impacté par l’inflation et la baisse du pouvoir d'achat des Français, le secteur de l’équipement de la maison est lui aussi à la peine, avec +62 % de défaillances, et notamment +96 % pour le détail de meubles.

Cependant, Altares se montre plutôt confiant pour les mois à venir, toutes activités confondues. « À l’instar de l’inflation, le rythme des défaillances semble lui aussi vouloir ralentir à l’entame du printemps », conclut ainsi Thierry Million.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock