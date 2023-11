Logement neuf : la chute des mises en vente et des réservations se poursuit

C’est la même rengaine depuis un an et demi : les Français peinent à acheter, et les réservations de logements neufs chutent inexorablement. En ce troisième trimestre 2023, le nombre de logements neufs réservés dégringole encore de près de 40 %, par rapport à un an plus tôt, et les mises en vente enregistrent de leur côté près de -35 %.

Fin août, le ministère de la Transition écologique publiait les chiffres des ventes de logements neufs au deuxième trimestre 2023, faisant état d’une chute de 29,5 % des mises en vente, et de 39,9 % réservations. Dans le détail, 21 000 mises en vente et 18 000 réservations étaient enregistrées. La chute s’est encore aggravée au troisième trimestre, avec -34,9 % de mises en vente sur un an, pour un total de 19 371 logements mis en vente, et toujours -39,7 % de réservations, soit seulement 16 201 logements réservés. Le nombre de réservations chute désormais continuellement depuis six trimestres consécutifs. Alors que les particuliers peinent à acheter, les réservations de logements neufs chutent Dans le détail, la chute des réservations est particulièrement prononcée en zones B1 (centres des grandes agglomérations, ou encore départements d’Outre-Mer), avec -46 %, et en zones B2 (petites villes et périphéries des agglomérations), avec -39 %. La dégringolade est très légèrement moins marquée dans les zones les plus tendues (notamment aire urbaine de Paris, villes de Marseille, Lyon, Lille, Montpellier, ou encore une partie du littoral méditerranéen), avec -32 %. Avec l’inflation et la remontée des taux des crédits immobiliers, les particuliers sont moins enclins à acheter dans l’ancien comme dans le neuf, et l’encours de logements neufs disponibles à la vente atteint donc des sommets, avec pas moins de 131 414 logements en attente d’acquéreurs. Les promoteurs immobiliers particulièrement impactés Dans ce contexte économique compliqué, les annulations de réservations sont également nombreuses, représentant 24,5 % des réservations du trimestre, soit un niveau « particulièrement haut par rapport aux années précédentes », selon le ministère. Pour soutenir les promoteurs immobiliers, durement affectés par cette crise du logement neuf, l’État a demandé à la Caisse des Dépôts et à Action Logement de racheter des programmes immobiliers. De ce fait, les ventes en bloc de programmes immobiliers à des bailleurs sociaux ou investisseurs institutionnels ont bondi de 20 % en un trimestre. Claire Lemonnier

