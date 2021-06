Gain de temps, réduction des nuisances, moindre impact sur l'environnement... la construction hors-site présente de nombreux atouts qui séduisent de plus en plus. Afin de mieux connaître l'évolution du marché français et l'intérêt des professionnels du bâtiment pour ce procédé constructif, Batimat et le Campus Hors-Site ont lancé le 2 juin une enquête.

Pour mieux comprendre l'évolution du marché de la construction hors-site en France, Batimat et le Campus Hors-Site – une école de formation spécialisée dans ce domaine – annoncent lancer une étude annuelle, dont les résultats seront publiés sous la forme d'un baromètre. Selon l'Association des constructions industrialisées et modulaires (ACIM), le marché de la construction hors-site représentait 3 688 salariés pour un chiffre d'affaires de 854 millions d'euros en 2019, et un volume de 439 000 m2 d'unités installées. Mais le marché français resterait à la traîne comparé à ses principaux voisins européens. Dans l'optique de mieux cerner les freins à l'évolution de ce secteur, Batimat et le Campus Hors-Site se sont associés pour lancer une enquête qui a débuté mercredi 2 juin. Le questionnaire, adressé aux professionnels du bâtiment, les interroge sur leurs connaissances du marché, des techniques, et des avantages de la construction hors-site, ainsi que sur leur mise en œuvre de ce procédé constructif. Les résultats de l'étude devraient ensuite être publiés en septembre 2021. La construction hors-site encore à l'honneur pour Batimat 2022 Batimat rappelle avoir mis, lors de la dernière édition 2019, la construction hors-site sous le feu des projecteurs, notamment au travers d'un espace d'exposition de 1 000 m2, mais aussi d'un colloque international ayant réuni plus de 200 acteurs, et d'un programme de conférences et d'ateliers. Pour la prochaine édition qui aura lieu du 3 au 6 octobre 2022, Batimat annonce que l'expérience sera réitérée, avec un espace dédié à la construction hors-site qui sera déployé au sein du Pavillon 1 du parc Paris Expo Porte de Versailles. Les organisateurs annoncent qu'un deuxième baromètre sera également publié à cette occasion. Pour participer à la toute première enquête et répondre au questionnaire, c'est ici. Claire Lemonnier Photo de une : Adobe Stock

Redacteur