Depuis mai 2018, l’accélérateur « Santé – Prévention dans le BTP », créé par l’OPPBTP, le CCCA-BTP, Pro BTP, et Excellence SMA, sélectionne des start-up qui utilisent les nouvelles technologies pour proposer des solutions innovantes pour la sécurité des professionnels du bâtiment. La dernière session, qui s’est déroulée le 5 mai dernier en visioconférence, a fait la part belle à des solutions qui permettent de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Détails sur les start-up sélectionnées.

Étant donné le contexte actuel de crise sanitaire liée au Covid-19, la huitième session de sélection de l’accélérateur « Santé – Prévention dans le BTP » de l’OPPBTP s’est exceptionnellement déroulée en visioconférence le 5 mai dernier. Les partenaires fondateurs, incluant le CCCA-BTP, le groupe Pro BTP, et la Fondation Excellence SMA, ont souhaité mettre en avant des solutions permettant de lutter contre l’épidémie et de protéger les professionnels du BTP dans le cadre de leur reprise d’activité.

Quatre des six entreprises ayant pitché avaient déjà été sélectionnées, mais ont depuis adapté leur solution dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. Il s’agit de Biodata Bank, CAD.42, Qare (anciennement Doctopsy), et Marmelade.

Prise de température, respect des distances, et prévention

Biodata Bank est une start-up japonaise qui a développé ses propres capteurs de mesure de la température corporelle. Disposés sur des bracelets, ils préviennent les coups de chaleur des opérateurs sur les chantiers, et, depuis l’épidémie de Covid-19, sont désormais programmés pour détecter les cas de fièvre.

CAD.42, que nous avons récemment interviewé, a lancé sa solution KYD.42, un bipper intelligent qui alerte les personnes en cas de trop grande proximité. De cette façon, les salariés sont assurés de respecter la distance de sécurité minimale d’un mètre.

Qare est une plateforme d’agenda et de téléconsultation pour les psychiatres, et une application de coaching et de suivi psychologique pour les patients. Depuis le début de l’épidémie, l’application est passée en mode gratuit et a ainsi vu son taux de téléchargements bondir de 200 %. 150 psychologues bénévoles ont également proposé des téléconsultations de 40 minutes pour les personnes impactées par le Covid-19. Des partenariats avec des hôpitaux ont par ailleurs été noués.

Marmelade, organisme de formation 100 % digitale, met à disposition une application permettant de créer des quiz, tests et modules de formation certifiants sur la prévention, a développé un contenu spécialement adapté à l’épidémie de Covid-19 et aux gestes barrières.

Parmi les start-up nouvellement intégrées, Meersens propose de surveiller l’environnement et tout danger potentiel (qualité de l’air et de l’eau, UV, pesticides, perturbateurs endocriniens, ondes etc.) grâce à un même support.

Enfin, Kôôping est un système d’analyse d’images vidéo et d’alerte. Grâce à l’intelligence artificielle, la solution parvient à estimer les distances de sécurité entre les personnes, le port du masque, et les cas de fièvre.

Ces deux start-up bénéficieront du soutien des quatre partenaires fondateurs de l’accélérateur, et d’une plus grande visibilité.

C.L.

Photo de une : Adobe Stock