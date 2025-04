L’OPPBTP vient de clôturer avec succès la cinquième édition de son challenge national « 100 minutes pour la vie », qui s’est déroulé en début d’année. Cette initiative vise à sensibiliser les futurs professionnels du BTP à la prévention des risques professionnels de manière ludique, interactive et pédagogique.

La cinquième édition du challenge « 100 minutes pour la vie » s’est déroulée du 13 janvier au 7 février dernier, et celle-ci a rencontré un franc succès. Un succès dont s’est félicité l’OPPBTP, puisque pour cette édition, 17 660 participants se sont mobilisés pour la prévention dans le BTP.

Une cinquième édition record

Une participation record, en augmentation de +12 % par rapport à 2023. Tous ces élèves et apprentis mobilisés sont issus de 181 établissements (contre 163 en 2023) de formation répartis sur tout le territoire, y compris la Polynésie française.

Pour cette édition, 150 448 « battles » ont été réalisées entre les participants, et 515 581 questions ont été répondus sur des thématiques clés comme les chutes de hauteur, les TMS, les risques liés à l’environnement de travail, etc.

Ces questions, les participants pouvaient y répondre sous la forme d’un quiz en ligne. Le jeu propose aux jeunes d’évaluer leurs connaissances, de se confronter à des situations concrètes de chantier, et de renforcer leur culture prévention. L’édition 2025 introduisait une interface modernisée et intuitive, des contenus actualisés et une expérience enrichie, favorisant l’engagement et l’assimilation des messages.

Avec près de 90 000 participants cumulés depuis sa création, « 100 minutes pour la vie » est devenu un outil structurant pour les établissements de formation aux métiers du BTP. L’OPPBTP poursuivra son accompagnement en lien avec les académies, les référents prévention et les partenaires du secteur.

Jérémy Leduc

Photo de Une : OPPBTP