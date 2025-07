Comment anticiper vos obligations conventionnelles envers vos salariés ?

Savez-vous qu'en France, on dénombre plus de 700 000 départs à la retraite par an et environ 620 000 accidents du travail par an, dont environ 86 000 rien que pour le secteur du BTP ?

Or, quel que soit le motif d’absence ou de départ, la Loi et les conventions collectives du BTP imposent à l’employeur de verser des indemnités à ses salariés. Lorsque ces dépenses ne sont pas anticipées, il y a un risque qui pèse sur la trésorerie de l’entreprise. En effet, les montants peuvent être très élevés.

Découvrez en vidéo pourquoi il est capital d’anticiper le financement de ces obligations sociales.

#BIENPLUSQUUNSPÉCIALISTE

Alors pourquoi il est important de s’assurer contre ces risques ?

Cela permet de couvrir le versement d’indemnités légales et/ou conventionnelles en cas de licenciement, d’arrêt maladie ou de départ à la retraite.

Ces obligations sont-elles importantes ?

Chaque année en France on compte en moyenne 700 000 départs à la retraite. On dénombre également 620 000 accidents du travail par an dont 86 000 pour le BTP ainsi que 52 000 maladies professionnelles. Au cours de sa carrière, un salarié du BTP cumulera en moyenne 220 jours d’arrêt de travail ou de maladie professionnelle, soit une année entière de travail.

Pourquoi faire appel à SMABTP ?

Les solutions de SMABTP vous permettent d’anticiper le coût des indemnités relevant de vos obligations conventionnelles et ainsi de préserver votre trésorerie.

Vous bénéficiez aussi d’avantage fiscaux puisque les cotisations sont déductibles du résultat de l’entreprise et les indemnités versées aux salariés sont exonérées d’impôts sur le revenu.

En plus, si vous envisagez de vendre votre entreprise cela la valorise auprès des futurs repreneurs.

Ce document constitue une présentation simplifiée des engagements légaux et conventionnels des entreprises relevant des Conventions Collectives Bâtiments et Travaux Publics. Ces informations sont fondées sur la réglementation en vigueur au 01/07/2025 et ne constituent pas un conseil ou un avis juridique ou fiscal.

Document à caractère publicitaire sans valeur contractuelle. Seule la notice d’information a valeur contractuelle.

Pour en savoir plus exit_to_app