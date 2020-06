Alors que la digitalisation s'est accélérée dans tous les secteurs ces dernières années, y compris dans le bâtiment, EquipBaie-Metalexpo s'est s'intéressé au cas des artisans du secteur de la menuiserie. Une étude réalisée entre le 15 mars et 7 avril dernier montre que ces artisans ont pris le tournant du digital, notamment pour gérer leur activité et répondre aux demandes de leurs clients, mais sont encore à la traîne concernant le BIM et la réalité virtuelle.

EquipBaie-Metalexpo a mené une enquête du 15 mars au 7 avril 2020 auprès d'artisans ayant visité les salons EquipBaie en 2018 et le Mondial du Bâtiment en 2019. Parmi les artisans interrogés, 79 % sont indépendants donc n'appartiennent à aucun réseau. Dans le détail, 84 % interviennent sur des chantiers en habitat individuel, et 76 % sur des projets de rénovation.

Des artisans de plus en plus connectés

Les artisans interrogés possèdent en grande majorité un site internet. Ils sont 68,5 % à en avoir un. Chiffre plus parlant encore : ils sont 78 % à utiliser les réseaux sociaux, et notamment Facebook (58 %), Linkedin (44 %), Instagram (22 %) et Youtube (14 %). Twitter arrive en bas du classement avec seulement 5 % d'utilisateurs. Il est intéressant de noter qu'il existe une corrélation entre les usages puisque les artisans qui possèdent un site sont encore plus présents sur les réseaux sociaux, à 87 %.

Concernant les outils digitaux, 83 % des artisans disposent d'un ordinateur portable à titre professionnel, 82,5 % d'un smartphone. Viennent ensuite l'ordinateur fixe (58 %) et la tablette (37,5 %). A noter qu'ils utilisent souvent simultanément plusieurs de ces équipements (en moyenne 2,6 par artisan).

Les artisans utilisent ces outils notamment pour la recherche d'informations (96 %), et privilégient dans ce cas leur smartphone (72 %), devant l'ordinateur (58 %).

L'ordinateur portable reste toutefois l'outil privilégié pour la réalisation de devis et la gestion des clients (73 %), trouver et gérer des prospects (70 %), la facturation (63 %), et la gestion des commandes (65 %).

Ils sont par ailleurs 73 % à utiliser des configurateurs, et 63 % des simulateurs, ce qui est généralement fait sur ordinateur portable (respectivement 68 % et 59 %).

Le recours aux outils digitaux chez les artisans.

Source : résultats de l'enquête EquipBaie-Métalexpo (juin 2020)

Du retard dans le BIM et la réalité virtuelle

Parmi les retards observés, le BIM n'est utilisé que par 15 % des artisans sur leurs chantiers, et ils ne sont que 4 % à utiliser la réalité virtuelle, et notamment les lunettes 3D. Ils ne sont également que 14 % à faire appel à des plateformes d'intermédiation pour trouver des clients et chantiers.

Le recours aux applications professionnelles émerge en revanche, avec 36 % d'artisans utilisateurs.

D'indispensables compétences en automatisation

Concernant le rapport aux objets connectées et à l'automatisation, les artisans sont nombreux à avoir pris le tournant pour pouvoir répondre à la demande croissante de leurs clients et exploiter ce potentiel.

Ainsi, 87 % affirment être capables de répondre aux demandes d'automatisation, notamment pour les portails (46 %), les volets (44 %), les stores (30 %), et enfin les portes (19 %) et les fenêtres (11 %). S'ils sont 54 % à avoir intégrer cette compétence, 46 % font toujours appel à un tiers (sous-traitant ou partenaire).

« La transition numérique est en cours et inéluctable. Les professionnels du bâtiment et notamment ceux de la baie et de la métallerie l'ont parfaitement compris et avancent en ce sens depuis quelques années. Pour se différencier de leurs concurrents et répondre aux besoins de leurs clients voire les anticiper, ils savent que se munir d'outils digitaux est primordial et c'est ce que montre l'étude que nous avons réalisée. Même si des progrès peuvent être faits, et c'est en cela qu'un salon comme EquipBaie-Métalexpo est indispensable pour accompagner les professionnels. Ce n'est pas un hasard si nous avons choisi pour thème cette année "L'avenir des métiers et le digital" », souligne Guillaume Loizeaud, directeur d'EquipBaie-Métalexpo.

