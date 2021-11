Acteur majeur de l'habitat et des économies d'énergie, Hellio a permis de rénover plus de 80 000 logements depuis sa création. À l'occasion du salon Artibat 2021, le spécialiste a présenté à Batiweb ses solutions, et notamment ses « guichets primes ». Les explications de Julien Severe, responsable communication et marketing d’Hellio.

Propos recueillis par Marie Gérald Photo de une : ©Marie Gérald

Virginie.kroun