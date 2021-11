Trophée « Maîtrise d’Ouvrage Zéro Accident » : Vinci Autoroutes dévoile son lauréat

Pour l’édition 2021, le Trophée « Maîtrise d’Ouvrage Zéro Accident », organisé par Vinci Autoroutes, a été décerné au groupement Agilis/Eurovia. Les deux partenaires du major de la construction se sont distingués en termes de sécurité et de prévention sur le chantier de protection des appuis de la passerelle des aires de Lançon-Provence, sur l’autoroute A7. Réalisé entre janvier et mai dernier, le projet n’enregistre aucun blessé.

Mercredi 27 octobre, le groupement Agilis/Eurovia a reçu le trophée « Maîtrise d’Ouvrage Zéro Accident » 2021. Décerné depuis bientôt dix ans par Vinci Autoroutes, la récompense valorise les entreprises d’exploitation ou de maîtrise d’ouvrage veillant à la sécurité et la prévention des risques sur chantiers.

Elle prolonge ainsi la politique « Maîtrise d’Ouvrage Zéro Accident », lancée en 2012 par le major de la construction. Ce dernier implique ses partenaires dans une démarche sécurité, et ce par plusieurs biais (coordination, innovation dans les process et outils…).

Zéro blessé sur le chantier lauréat



En attribuant un tel prix, Vinci Autoroutes met en lumière le travail du groupement Agilis/Eurovia sur le chantier de protection des appuis de la passerelle des aires de Lançon-Provence, sur l’autoroute A7. Lancé en janvier dernier, ce projet de rénovation a nécessité six mois de travaux, dont deux semaines de travaux de nuit. Dans le détail, ce sont au total 5 621 heures travaillées, ponctuées de 141 visites de sécurité, et de 20 moments de sécurité.

Des mesures qui ont sans aucun doute aidé à atteindre l’objectif zéro blessé tout au long du chantier. Le trophée « Maîtrise d’Ouvrage Zéro Accident » vient couronner de fierté les 186 intervenants du projet.

Stéphane Chevalier, conducteur travaux d’Agilis, et Nicolas Vigon, ingénieur Travaux Eurovia, ont reçu en mains propres le trophée de Frédéric Depaepe, directeur de la Maîtrise d’Ouvrage pour le réseau ASF Est et directeur Technique de l’Infrastructure Vinci. Didier Longeron, président d’Agilis a également répondu présent à la cérémonie de remise.

Afin d’aller plus loin dans sa politique de sécurité et prévention, Vinci Autoroutes encourage des mesures supplémentaires. On pense notamment à sa démarche « Zéro Accident », qui s’axe sur des visites plus régulières sur le terrain par les personnels encadrants du chantier. Le major se penche également sur la création d’une nouvelle formation.

Obligatoire, celle-ci délivre une accréditation nécessaire pour intervenir sur les chantiers Vinci Autoroutes. De cette façon, chaque acteur pourra connaître et comprendre les règles de sécurité spécifiques aux chantiers autoroutiers.

Virginie Kroun

Photo de Une : Vinci Autoroutes