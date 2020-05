Dans une interview exclusive accordée à Batiweb, Nicolas Ricart, le président du groupe qui dirige helloArtisan.com, rappelle que la rapidité de réaction commerciale est primordiale au moment du déconfinement. Si celui-ci ne marque malheureusement pas la fin de la crise du Covid-19, il permet aux entreprises et artisans du bâtiment de reprendre progressivement leur activité, sous réserve de respecter toutes les précautions de distanciation sociale, pour les salariés comme pour les clients. Voyons ça en détail avec lui.

Batiweb : Nicolas Ricart bonjour, vous êtes le président de Batiweb Group et à ce titre vous dirigez l’activité HelloArtisan. Pouvez-vous tout d’abord rappeler à nos lecteurs ce qu’est HelloArtisan ?

Nicolas Ricart : HelloArtisan est la plateforme d’intermédiation du groupe Batiweb. Elle réunit, progressivement et depuis 2010 des sociétés présentes depuis longtemps sur ce métier, E-travaux.com, Easy-devis.com, mais aussi des start-up plus récentes comme Lebonartisan.com, ActiveProspects.com et bien sûr HelloArtisan, qui a donné son nom à l’activité.

Batiweb : En quoi consiste cette activité justement ?

N.R. : L’intermédiation consiste à mettre en relation des particuliers qui ont des projets de travaux, principalement en rénovation de leur logement, avec des artisans du bâtiment qui recherchent des clients. C’est une activité complètement digitalisée qui s’appuie sur la puissance d’Internet. Les particuliers sont, des milliers chaque jour, à rechercher un ou des artisans pour réaliser des travaux chez eux. HelloArtisan recueille ces demandes de travaux sur sa plateforme en ligne, les qualifie en appelant chaque particulier ayant déposé une demande, puis transmet cette demande aux artisans inscrits sur la plateforme. HelloArtisan propose aussi de prendre des rendez-vous au nom des professionnels afin d’améliorer leur taux de transformation en chantier. L’objectif d’HelloArtisan, c'est d’être le partenaire commercial de toutes les entreprises de travaux pour les aider à augmenter leur chiffre d’affaires.

Batiweb : Depuis mi-mars les demandes de rendez-vous ne se sont-elles pas interrompues ?

N.R. : Il y a eu un creux important jusqu’à mi-avril, même si nous en avons toujours reçu. Mais depuis deux à trois semaines les demandes repartent à la hausse car les particuliers qui ont différé leurs recherches mais qui ont des travaux à réaliser pour l’été ou pour l’automne, les relancent maintenant. Avec l’annonce du déconfinement pour le 11 mai, les particuliers ont une meilleure visibilité et préparent la réalisation de leurs travaux. Ils souhaitent désormais recevoir les professionnels pour valider leurs projets. Et si les demandes n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant-crise, elles sont d’une nature un peu différente. Les particuliers qui recherchent des artisans du bâtiment sont ceux qui ont des travaux importants et/ou urgents à faire réaliser. Les conseillers Qualité d’HelloArtisan qui les appellent sont unanimes : « Les propriétaires d’un bien qui veulent réaliser des travaux à court terme ont en général un besoin relativement urgent et sont très motivés. Ils ont besoin de devis et le financement de leurs travaux est en général validé depuis quelques semaines, avant la crise. Et ils veulent ça vite ! »

Batiweb : C’est paradoxal, alors qu’on dit que toute l’activité s’est arrêtée...

N.R. : L’activité ne s’est pas complètement arrêtée sur les chantiers concernant le dépannage et la rénovation. Et même si cela a mis un peu de temps, les fédérations patronales et le gouvernement ont trouvé un terrain d’entente. L’OPPBTP a donc fini par communiquer un guide des bonnes pratiques qui fixe les règles que les entreprises doivent suivre pour reprendre progressivement les chantiers dans de bonnes conditions.

Et les particuliers avec des projets de travaux sont plus disponibles que jamais. Beaucoup d’entre eux sont confinés et ont du temps pour réfléchir à leurs projets respectifs. On les joint beaucoup plus facilement que d’habitude au téléphone et même si le rendez-vous physique restait impossible dans l’immense majorité des cas, les premiers échanges peuvent se faire de vive voix, voire même en vidéoconférence.

Batiweb : Le 11 mai approche, qu’est-ce que cela va changer ?

N.R. : Tout le monde est resté un peu paralysé sur les rendez-vous clients et c’est normal. Mais cela va reprendre progressivement et les premiers artisans qui démarcheront ces clients qui ont des projets auront plus de chance de concrétiser les devis. Si je résume, on constate que les recherches d’artisans disponibles remontent doucement mais sûrement en puissance, elles émanent de clients beaucoup plus motivés car les indécis sont passés à autre chose. Et face à ces demandes peu d’entreprises répondent présentes. C’est donc bien un moment idéal pour reconstituer le carnet de commandes dont toutes les entreprises ont besoin !

Batiweb : Quels conseils donneriez-vous aux entreprises alors ?

N.R. : Connectez-vous vite à votre plateforme helloArtisan.com ou contactez vite Anne-Laure, la directrice commerciale, au 06 98 69 79 28 pour découvrir nos solutions. Elle se fera un plaisir de vous expliquer les modalités d’ouverture de compte, et définira avec vous le type de chantier qui vous intéresse et votre zone d’intervention. Dès le lendemain, vous recevrez les coordonnées des particuliers proches de chez vous qui souhaitent vous rencontrer et vous n’aurez plus qu’à les appeler.

L’entretien téléphonique sera fondamental, car il vous permettra de créer un climat de confiance pour le premier rendez-vous et de bien comprendre le type de travaux que votre interlocuteur souhaite. Si vous êtes parmi les premiers à reprendre contact, vous augmentez très fortement vos chances d’obtenir un rendez-vous et donc de préparer votre reprise d’activité. La différence se réalise sur l’aspect commercial. Vous le savez déjà, votre approche qualitative et professionnelle est indispensable dans la confiance que vous accorderont les particuliers.

Batiweb : Quel est le rapport coût / avantages de cette solution ?

N.R. : Travailler avec HelloArtisan est le meilleur moyen aujourd’hui de relancer votre activité à un coût très faible. Le budget mensuel moyen de nos clients artisans est de 350 € . Pour sortir de cette crise, il faut être les premiers à investir pour décrocher les chantiers et relancer le chiffre d’affaires de votre société. Un chantier moyen via Hello Artisan, c’est plus de 6 000 € de CA en moyenne pour l’entreprise. À l’heure où je vous parle, nous gérons déjà près de 1 000 projets de travaux par jour, sur toute la France. Et ce sont des particuliers qui ont le souhait de réaliser leurs travaux très rapidement. Profitez-en et rejoignez-nous car la concurrence n’est pas très importante, ce qui augmente votre capacité de transformation de ces contacts en chantiers. Votre négoce n’aura plus qu’à se dépêcher de remettre à niveau ses stocks, car vos commandes de matériau ne devraient pas tarder !

Et Nicolas Ricart conclut : « Rejoignez-nous vite sur helloartisan.com ou cliquez sur le lien suivant : HelloArtisan_Chantiers »

Propos recueillis par la rédaction de Batiweb