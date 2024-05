Henco investit dans une ligne de production de mousse isolante

Henco, fabricant de tubes et raccords pour le secteur sanitaire et du chauffage, annonce avoir investi 10 millions d’euros dans une nouvelle ligne de production de mousse isolante pour ses tubes. Cette internalisation va notamment lui permettre de réduire ses émissions de CO2.

Dans le secteur de la construction, la demande en tubes pré-isolés augmente, ces derniers permettant de réduire les pertes d’énergie dans les systèmes de chauffage et de refroidissement.

Dans ce contexte, Henco, spécialiste des tubes et raccords pour le sanitaire et le chauffage, annonce avoir investi 10 millions d’euros dans une ligne de production de mousse isolante, pour que l’entreprise puisse pré-isoler ses tubes elle-même.

Moins de trajets et d’émissions de CO2

Cet investissement va lui permettre d’internaliser entièrement cette production, et d’éviter de nombreuses livraisons et trajets.

« Nous assurons la production en interne de A à Z, alors qu’auparavant, chaque déplacement en camion vers nos partenaires nécessitait deux ou trois allers-retours. Cette économie de transport permettra de retirer plus de 1 000 camions de la route chaque année, soit environ 750 tonnes de CO2», précise Wim Verhoeven, CEO.

Outre la réduction d’émissions de CO2 liées aux trajets, l’entreprise mise également sur l’énergie solaire, puisque 2 000 panneaux photovoltaïques ont été installés sur son site en 2023, pour une production plus écologique.

Une production entièrement internalisée

Grâce à cette nouvelle ligne de production, l’entreprise belge, basée à Herentals, peut se vanter de devenir le seul producteur d’Europe occidentale à assurer une production entièrement interne de ce type de tubes.

« Nous sommes très fiers d’être la première usine en Europe à réaliser l’ensemble de ce processus en interne. Nous sommes prêts à soutenir et même à influencer toute évolution de la construction, y compris le préfabriqué par exemple », indique par ailleurs Wim Verhoeven. « Nous pouvons désormais porter à juste titre le label de qualité "made in Belgium" », ajoute-t-il.

Si l’entreprise compte déjà 300 salariés, cette nouvelle ligne devrait donner lieu à une quinzaine de recrutements supplémentaires.

À ce jour, l’entreprise produit chaque année plus de 130 millions de mètres de tubes et 11 millions de raccords par an, et dessert plus de 60 pays.

