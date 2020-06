L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) a élu à l’unanimité Bruno Cadudal comme président pour un mandat d’un an renouvelable sans limite. Il succède à Robert Dollat qui occupait ce poste ces deux dernières années. Par la même occasion, l’UFME a constitué son nouveau bureau. Après s’être battue durant plusieurs années pour les aides fiscales au remplacement de fenêtres, l’UFME entre dans une nouvelle ère.

Élu à l’unanimité au poste de président le jeudi 4 juin, Bruno Cadudal aura désormais pour mission le développement du réseau d’adhérents, notamment pour renforcer la représentativité de l’UFME sur les sujets qui touchent à l’environnement. Il devra également consolider la position du syndicat auprès des instances du secteur du bâtiment et de permettre à tous de participer aux travaux et aux échanges.

« L’optimisation thermique des bâtiments reste le fer de lance de la fenêtre. Mais d’autres sujets émergent et nous nous occuperons dans les prochaines années. Tel est le cas de la question environnementale et du recyclage des menuiseries, sans oublier le confort que le ménage français est en droit d’attendre pour son logement », a réagit Bruno Cadudal suite à son élection.

« L’UFME aura de nombreux enjeux dont la revalorisation de la fenêtre PVC par exemple. Depuis 2019, la section concepteurs gammistes, rassemblant l’ensemble des acteurs de la profession, s’est mobilisée pour favoriser la revalorisation du matériau PVC. Le volet social et formation assuré depuis 2007 par l’UFME prend depuis ces derniers mois une nouvelle orientation. Même si cette mission reste plus méconnue, la gestion de la Convention Collective Menuiserie Charpente est une autre facette de nos compétences, très importante, et nous offre toute légitimité pour porter haut et fort la fenêtre bois française de qualité auprès de l’ensemble des instances nationales (FCBA, ministères …) », a-t-il ajouté.

Diplômé d’une formation d’ingénieur agro-alimentaire (ENSAIA) et en management (ICG), Bruno Cadudal commence sa carrière à l’étranger. Il passe quatorze ans entre la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis, avant de revenir en France.

Président d’Atlantem depuis dix-huit ans, il a mené de nombreux projets au sein de l’UFME, comme la mise en place du baromètre d’activité - indicateur permettant aux adhérents de se positionner chaque mois par rapport au marché français. Il participe également au développement et au renouvellement du salon Equip’baie. Ses nombreuses années d’expérience et ses propositions lui permettent aujourd’hui de prendre la tête de l’UFME.

D.T

Photo de une : ©Bruno Cadudal