Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, et Christian Eckert, secrétaire d’Etat chargé du Budget, ont présenté le projet de loi de finances pour 2015, le 1er octobre 2014 à Bercy. Le ministère du Logement bénéficie d'un budget en hausse, destiné notamment à financer les mesures comprises dans le plan de relance de la construction et la loi sur la transition énergétiques. Détails des principales réformes et de leur coût et réaction de la FFB.