La Trump Organization va s’atteler à la construction d’une tour à Dubaï

Le groupe immobilier Trump Organization vient de lancer un partenariat avec un promoteur saoudien pour la construction d’une tour dans le centre émirati de Dubaï, son dernier projet dans le Golfe, riche en pétrole. L’emplacement de la tour et ses spécifications sont pour l’heure encore inconnus.

Le groupe immobilier de l’ancien Président des États-Unis a lancé, ce jeudi 18 juillet, un partenariat avec un promoteur saoudien pour la construction d’une tour dans le centre d’affaires émirati de Dubaï.

La tour, dont l’emplacement et les spécifications seront révélés d’ici la fin de l’année, est destinée à cibler la clientèle de l’immobilier de luxe de la plus grande ville des Émirats arabes unis, comme l’a précisé dans un communiqué Dar Global, partenaire saoudien de Trump Organization.

Le projet comprendra un hôtel Trump et des unités résidentielles de luxe, a déclaré Dar Global, la filiale internationale du Saoudien Dar Al-Arkan. L’annonce intervient deux semaines après celle d’un projet similaire dans la ville saoudienne de Jeddah, sur la mer Rouge. Un agenda chargé pour Dar Global, également engagé dans un projet du même type, à Oman, dont l’achèvement est prévu en 2028 selon le site web de la société.

Une proximité avec les Émirats arabes du Golfe problématique ?

Donald Trump a confié la gestion de son empire immobilier à ses fils après avoir pris ses fonctions présidentielles en 2017, bien qu’il ait conservé ses parts dans la Trump Organization. Ses relations d’affaires à l’étranger l’ont exposé à de nombreuses critiques, certains craignant d’éventuels conflits d’intérêts.

Des craintes légitimes, puisqu’un rapport du Congrès de 2022 a révélé que les gouvernements de six pays, dont celui des Émirats arabes unis, ont dépensé plus de 750 000 dollars dans un hôtel de Washington appartenant à Trump, tout en essayant d’influencer son administration en 2017 et 2018.

M. Trump, candidat républicain à l’élection présidentielle américaine en novembre, a cultivé des liens étroits avec les Émirats arabes du Golfe au cours de son premier mandat, choisissant notamment l’Arabie saoudite pour son premier voyage à l’étranger.

« Nous sommes fiers d’étendre notre présence dans la région grâce au lancement de notre emblématique Trump Tower Dubaï », a déclaré Eric Trump, fils de l’ancien président et vice-président exécutif de la Trump Organization, dans le communiqué.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock