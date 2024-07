CAPEB AuRA : des chiffres positifs au T2 2024, malgré l’incertitude

Dans son bilan du deuxième trimestre 2024, la CAPEB Auvergne Rhône Alpes (AuRA) note une amélioration de certains indicateurs, que ce soit au niveau de l’activité, des finances, et des intentions d’embauche.

Il y a trois mois, la CAPEB Auvergne Rhône Alpes (AuRA) faisait état d’une activité au ralenti pour les entreprises artisanales du bâtiment de la région.



Selon la dernière enquête, les résultats seraient en légère amélioration au deuxième trimestre 2024.



Des indicateurs positifs en hausse



Durant cette période, le pourcentage de chefs d’entreprise artisanale du bâtiment ayant trouvé le marché difficile recule de 3 points, passant de 45 % à 42 %. Parmi les plus en difficultés, on retrouve les entreprises travaillant dans les énergies renouvelables, les entreprises de peinture-revêtement et de plomberie-chauffage.



Autre chiffre encourageant : le pourcentage d’entreprises ayant une visibilité supérieure à 3 mois augmente de 3 points par rapport au trimestre précédent, atteignant 42 % des entreprises interrogées. Cette amélioration est toutefois à nuancer, car cela reste 6 points de moins qu’il y a un an.



Les indicateurs sont également positifs côté finances puisque le chiffre d’affaires reste stable pour 72 % des répondants. Le nombre d’entreprises déplorant une baisse, lui, recule de 4 points. Par ailleurs, les marges se stabilisent pour 82 % des entreprises, avec une hausse de 6 points par rapport au T1 2024.



Enfin, les intentions d’embauche augmentent également de 6 points. 39 % des entreprises envisagent désormais de recruter, dont 68 % en CDI.



Des incertitudes liées à la dissolution de l’Assemblée



Pour les mois à venir, plusieurs incertitudes subsistent, notamment en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale, ayant mis sur pause certains projets, notamment en faveur de la simplification et des aides à la rénovation énergétique.

Selon la CAPEB AuRA, cette dissolution « a mis brutalement à l’arrêt des réformes qui donnaient au secteur ces perspectives encourageantes ».



« La relance de l’activité des TPE du bâtiment doit constituer la priorité du nouveau gouvernement et de l’Assemblée nationale reconstituée, pour relever le défi de la rénovation énergétique, rendre nos logements adaptés face au vieillissement de la population, préserver le dynamisme de notre économie et de nos territoires », conclut Dominique Guiseppin, président de la CAPEB AuRA.



Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock