Alors que nombre de professionnels du bâtiment sont confrontés à une baisse de leur activité liée à la crise du Covid-19, le Centre Technique et Scientifique du Bâtiment (CSTB) a fait un geste solidaire envers le secteur ce vendredi 27 mars : il met gratuitement à disposition trois de ses outils habituellement soumis à abonnement pendant toute la durée du confinement, et les 15 jours qui suivront.

Le Centre Technique et Scientifique du Bâtiment (CSTB) a annoncé ce vendredi 27 mars mettre en accès libre REEF, Elodie et Sed Express, trois outils habituellement soumis à l’abonnement. Constructeurs, promoteurs, architectes, artisans… tous les professionnels du bâtiment pourront y accéder librement sur le site Batipedia.com, pendant toute la durée du confinement, et même les 15 jours qui suivront son arrêt.

« Dans le contexte de crise liée au Covid-19, le secteur du bâtiment et des travaux publics, essentiel à la vie économique et au fonctionnement du pays, doit pouvoir poursuivre son activité dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possibles. (…) C’est pourquoi le CSTB, solidaire de la filière, souhaite accompagner l’ensemble de ces acteurs en mettant gratuitement à leur disposition 3 outils-clés dans l’exercice de leur activité », indique le centre technique pour expliquer son geste.

REEF, Elodie et Sed Express, 3 outils accessibles gratuitement

Concernant les trois outils disponibles en libre accès, « REEF » est une base de données de référence sur les contenus réglementaires, normatifs et techniques en vigueur pour la construction, la rénovation et l’aménagement (DTU, Eurocodes, Réglementations etc.).

« Elodie » est un outil d’évaluation de la performance globale des ouvrages, permettant notamment de faire une étude pour répondre aux exigences du label E+C-, et de réaliser une Analyse du Cycle de Vie (ACV) des bâtiments.

Le CSTB précise que les professionnels déjà abonnés à « REEF » et à « Elodie » bénéficieront, si leur abonnement arrive à échéance durant cette période, d’un prolongement de leur abonnement pour une durée équivalente à celle de l’accès gratuit, sous réserve de son renouvellement.

Enfin, « Sed Express » est un service en ligne qui permet de réaliser rapidement une simulation énergétique d’un bâtiment en conditions réelles (occupation, météo…) et de comparer ses performances à celle de bâtiments français similaires.

C.L.

Photo de une : Adobe Stock