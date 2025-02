Près d’un Français sur deux équipé d’une solution EnR : un record

Qualit’EnR publie les résultats de la 14ᵉ édition du baromètre OpinionWay « Les Français et les énergies renouvelables ». Deux tendances fortes se dégagent : une confiance accrue des Français concernant le coût de l’énergie et son impact sur leur pouvoir d’achat, ainsi que la généralisation progressive des équipements EnR.

La confiance des Français vis-à-vis du coût de l’énergie et de leur pouvoir d’achat est en hausse en 2025 par rapport à 2024. C’est le premier enseignement que l’on peut tirer de la 14e vague du baromètre OpinionWay pour Qualit’EnR.

En 2025, les Français se montrent donc plutôt optimistes à l’heure de régler leurs factures d’énergie. Ils sont 59 % à être confiants dans leur capacité à faire face à l’évolution de leurs factures, en augmentation de 12 points par rapport à 2024.

Par ailleurs, 22 % des Français qui expriment un avis ne prévoient pas d’augmentation voire anticipent une baisse de leurs factures. Ils étaient seulement 6 % en 2024.

Malgré tout, il existe deux France bien distinctes à l’heure de régler les factures d’eau chaude, de chauffage et d’électricité. En effet, 21 % des sondés consacrent -5 % de leur budget à leurs factures d’énergie, tandis que 15 % y consacrent +30 %. Parmi ces derniers, on retrouve notamment des femmes, et la tranche d’âge des 18-34 ans.

Dans ce contexte, plus de 6 Français sur 10 (63 %) préfèrent adopter une consommation d’énergie plus sobre, plutôt que de réduire leurs dépenses (36 %) pour faire face à leurs factures d’énergie.

En 2025, 57 % des Français privilégient les éco-gestes pour réduire leurs factures, soit deux points de plus qu’en 2024. Ils sont également 27 % à envisager de changer de fournisseur d’énergie.

Une conscience de la nécessité des EnR, mais des dispositifs d’aides encore trop méconnus

Bien conscients de l’intérêt économique sur le long terme des énergies renouvelables, les Français sont 31 % a décidé de réaliser des travaux de rénovation énergétique à leur domicile.

Ils sont 22 % à avoir maintenu leur décision, prise en 2024, et 14 % à les avoir bel et bien réalisées. À l’inverse, 9 % d’entre eux ont renoncé à effectuer des travaux, et 20 % ont décidé de ne rien faire, mais se sont tout de même renseignés sur le sujet. La raison de ces freins qui persistent encore est dû à des coûts de travaux encore trop élevés.

C’est pourquoi les Français sont nombreux à miser sur les aides et les financements proposées par l’État. Malheureusement, leurs attentes concernant ces dispositifs semblent contrastées, comme le révèle l’étude.

En effet, 30 % des Français déclarent bien connaître les aides pour financer leurs travaux de rénovation énergétique, tandis que 69 % déclarent mal les connaître.

55 % des sondés ne comptent pas sur les aides pour leurs travaux. Ce qui s’explique en partie par le fait que 29 % des Français ne pensent pas avoir droit à des aides. Sans aides pour leurs travaux, ils sont 51 % à songer y renoncer.

Un marché des EnR en croissance douce

Un bon point soulevé par cette étude, en 2025, près d’un Français sur deux est équipé d’une solution EnR pour le chauffage, l’eau chaude ou l’électricité de son domicile, soit 48 %. C’est deux points de plus qu’en 2024.

Les sondés sont également nombreux à plébisciter les EnR et le développement des filières. Ils sont 98 % à être favorables au développement d’une EnR pour le chauffage, l’eau chaude et l’électricité. Par ailleurs, 76 % estiment que les EnR sont incontournables pour améliorer la performance énergétique du bâtiment, et 79 % choisiraient des équipements EnR s’ils devaient remplacer leurs installations actuelles.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock