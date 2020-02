Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) devient l’un des premiers organismes de formation du secteur de la construction et de l’aménagement à bénéficier de la Certification Qualiopi, dans la catégorie « Actions de formation ». Obligatoire dès le 1er janvier 2021, cette certification atteste de la qualité des services proposés par les prestataires de formation.

Afin de pouvoir bénéficier de fonds publics ou mutualisés, il sera désormais obligatoire dès le 1er janvier 2021, d’obtenir la certification Qualiopi. Délivrée sur la base d’un référentiel national unique, elle offre une lisibilité d’offre de formations plus importante vis-à-vis des entreprises et usagers.

Cette certification apporte une plus-value à l’ensemble des formations proposées par le CSTB et appuie l’implication du Centre Technique dans la filière construction et aménagement, qui connaît de nombreuses mutations.

Avec plus d’une centaine de formations, CSTB Formations s’inscrit dans la perspective des enjeux de la transition environnementale et numérique. Pour rester en adéquation avec les problématiques et défis du secteur de la construction, le centre de formation développe et renouvelle chaque année son offre, que ce soit sur la performance environnementale et énergétique, le BIM et la maquette numérique, les réglementations, les procédés techniques, la qualité de l'air, le confort acoustique ou la prévention des pathologies.

D.T