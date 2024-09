Bati CCTP permet de générer des CCTP complets et de qualité, à partir d'une bibliothèque de clauses préétablies, aussi bien pour les travaux neufs que pour les travaux de rénovation. Il permet également de rédiger et d'éditer des CCAP et Actes d'Engagement, aussi bien pour les marchés de travaux publics que privés. La bibliothèque de Bati CCTP est en constante évolution, plus de 40 LOTS sont déjà disponibles.