CSTB Éditions
77447 Marne la Vallée Cedex 2
France
Depuis sa création en 1947, le CSTB assure sa mission de diffusion des connaissances auprès des professionnels de la construction, et s’efforce depuis plus de vingt ans à faciliter et à simplifier l’accès en ligne des textes techniques et réglementaires de la construction.
Tel est l’objectif du portail BATIPÉDIA conçu pour accompagner la communauté des professionnels du bâtiment dans l’évolution de leurs métiers et les aider à répondre aux défis ambitieux attendus dans le secteur de la construction.
En complément, le CSTB met à disposition une gamme d'outils numériques, de logiciels de calcul et de logiciels de simulation conçue pour répondre aux besoins de vos métiers et aux grands enjeux du secteur.
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Découvrez en moins de 5 minutes comment trouver et sélectionner rapidement les bonnes clauses dans la Bibliothèque de Bati CCTP.
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