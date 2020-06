Créé en 2012, le fonds de dotation Qualitel, qui soutient des initiatives en faveur de l’amélioration des conditions de logement et de vie des personnes les plus défavorisées, revient pour la 9ème année consécutive. Exceptionnellement, l’appel à projet - ouvert depuis le 6 avril - se prolongera jusqu’au 14 juillet 2020, afin de répondre aux besoins des plus précaires dans le contexte de crise. Comme récompense, une dotation de 210 000 €, délivrée par le fonds et ses partenaires, mécènes engagés contre le mal-logement, sera répartie entre les différents lauréats.

D’après le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, plus de quatre millions de personnes sont considérées comme mal-logées en France, et douze millions en situation de fragilité par rapport au logement. C’est en raison de ces enjeux sociaux cruciaux qu’a été créé en 2012 le fonds de dotation Qualitel. Depuis sa création, c’est plus 124 initiatives soutenues, avec plus d’un million d’euros de dons versés au total.



Avec la crise sanitaire actuelle, la période d’inscription au fonds de dotation Qualitel se prolonge. Les organismes à but non lucratif éligibles au mécénat ont finalement jusqu’au 14 juillet pour candidater. Les candidats sont notamment invités à se pencher davantage sur les nouveaux besoins sociaux résultants de la pandémie et proposer des projets plus adéquats. Pour participer, les organismes devront se rendre sur le site internet www.qualitel.org et remplir le formulaire.



Les participants peuvent proposer leurs projets dans l’une des quatre catégories suivantes :

Hébergement : offrir des solutions de logement pérenne, lutter contre la précarité énergétique et promouvoir un logement de qualité ;

Accompagnement et éducation : former aux écogestes et à la maîtrise des consommations d’énergies, actions d’insertion, d’accès aux droits et de prévention sur la santé, l’hygiène, et les risques domestiques ;

Recherche : performances énergétiques, confort thermique et acoustique, qualité de l’air, des installations et prévention des risques incendie, économie circulaire, matériaux durables et énergies renouvelables ;

Numérique : mettre les nouvelles technologies au service du logement, former aux nouveaux usages, applications et plateformes de services solidaires.

Pour ces catégories, chaque partenaire mécène du fonds de dotation Qualitel devra choisir une ou plusieurs initiatives en lien avec leurs thématiques d’engagement. Parmi eux : Cerqual Qualitel Certification pour un logement décent et de qualité, Rockwool France pour lutter contre les différentes formes du mal-logement, ou encore Pierre Etoile en lien avec l’amélioration des conditions de vie et d’habitat.



D.T

Photo de une : ©Qualitel