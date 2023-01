Le groupe Legrand va arrêter ses activités en Russie

Le groupe français Legrand a annoncé ce mercredi qu’il allait se désengager de la Russie et transférer ses activités ailleurs.

« Au vu de l'évolution de la situation, et notamment de l'accroissement des difficultés opérationnelles et des incertitudes, Legrand a décidé de se désengager de Russie et examine ses différentes options pour assurer un transfert de ses activités dans les meilleures conditions », a-t-il expliqué dans un communiqué.

Le fabricant de matériel électrique était l’un des rares groupes français à avoir poursuivi ses activités en Russie malgré la guerre en Ukraine.

L’industriel estime que « ce désengagement constitue la meilleure option afin de poursuivre le respect des réglementations applicables et de préserver à long terme une continuité des activités locales pour ses collaborateurs et ses clients ». En Russie, Legrand possède quatre usines et fait travailler 1 100 personnes.

Une hausse de 19 % de son chiffre d’affaires en 2022

Selon le groupe, les activités en Russie ont représenté environ 1,5 % de ses ventes l’année passée. Pour rappel, en novembre dernier, le groupe prévoyait une croissance de ses ventes située entre +9 et +12 % (hors effets de change) pour l’année 2022. Il annonçait également avoir engrangé 812 millions d’euros de bénéfice net sur les 9 premiers mois de l’année, soit +16,1 %, pour un chiffre d’affaires de 6,154 milliards d’euros, en hausse de 19,1 %.

Ce désengagement de la Russie devrait donner lieu à une dépréciation d’actifs de 150 millions d’euros.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock