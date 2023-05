Salles de bains : Kramer rachète Sarodis

En juin 2021, le groupe Kramer – fabricant français de robinetteries et de céramiques – rachetait à l'américain Kohler le site historique de Jacob Delafon, et créait la « Jurassienne de Céramique Française ».

Près de deux ans plus tard, Kramer réalise une nouvelle acquisition en rachetant l’entreprise Sarodis, spécialisée dans les douches encastrables. Créée en 1950, Sarodis compte 20 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 6 millions d’euros en 2022.

Un fabricant de douches encastrables présent en GSB

Présente en grande surface de bricolage (GSB) – notamment chez Leroy Melin depuis plus de 25 ans – et sur les marchés industriels, la marque est également connue pour avoir développé le système « Hydrotube » et pour avoir créé, avec une société grenobloise, un système de douchette connectée.

À travers cette nouvelle acquisition, le groupe Kramer s’insère dans la grande distribution grâce à sa nouvelle filiale Sarodis. Pour Sarodis, il s’agit d’une opportunité de développement commercial dans des projets jusqu’alors inaccessibles pour la PME.

« Le rapprochement avec le groupe Kramer nous permet d'avoir une légitimé industrielle indispensable aujourd'hui pour développer des produits Made in France de grande qualité et mettre en avant des marques fortes, respectueuses de l'environnement. Toute l'équipe Sarodis se réjouit de ce mariage qui contribuera à faire du groupe Kramer un acteur incontournable du sanitaire en France », a réagi Rodrigue Saul, directeur général de Sarodis.

Claire Lemonnier

Photo de une : groupe Kramer