C’est officiel. Le groupe SFA, qui détient notamment la marque Kinédo, vient d’acquérir Format s.r.l, société italienne de production de receveurs de douche en solide surface et gelcoat. Avec cette nouvelle acquisition, le groupe renforce sa stratégie de développement dans le marché des receveurs de douches.

Le groupe SFA annonce avoir acquis Format s.r.l, entreprise italienne implantée à San Polo di Piave, en Vénétie, et ayant plus de 30 ans d’expérience dans la production de receveurs de douche “made in Italie”.

Cette nouvelle acquisition s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement 2020 du groupe SFA. Ainsi, avec l’expérience affirmée de Format s.r.l en termes de produits en résine, le groupe s’assure une expansion sur le marché européen des receveurs de douches, et lui permettra également d’élargir sa gamme de produits Kinédo.

Depuis plus de 60 ans déjà, SFA met en avant son expertise dans le domaine de la salle de bain et des WC. Avec ses nombreuses certifications, telles que les standards PCT pour le marché russe, la norme JET pour le Japon, ou encore label CE pour le marché européen, le groupe s’est imposé dans son domaine.

Cette récente acquisition de l'italien Format devrait faire partie d’une longue lignée d’autres transactions à venir, dans le cadre des ambitieux projets du groupe SFA. En effet, ces opérations de croissance externe ont enrichi son portefeuille de marques (Europelec, Kinedo, Grandform...). Elles ont notamment permis de pénétrer de nouveaux marchés pour se faire une place de leader européen.

D.T

Photo de une : SFA