Gardez vos parois de douche comme neuves avec le Luxclear

Comment garder vos douches brillantes et transparentes comme au premier jour ?

Tout d’abord, il convient d’installer le verre approprié. Le Luxclear est un verre anti-corrosion transparent conçu spécialement pour les parois de douche et les pare-baignoires. Doté d’une couche spéciale invisible sur une face, il protège le verre contre le processus de vieillissement inhérent aux attaques répétées de l’eau sur sa surface.

Comment le verre Luxclear protège-t-il les douches ?

Son revêtement a été spécifiquement développé pour protéger la surface brillante du verre. Il ralentit considérablement la formation de traces blanchâtres indélébiles qui apparaissent au fil du temps. En effet, il faut savoir que les variations importantes de températures ainsi que les ambiances particulièrement chaudes et humides favorisent le processus de corrosion du verre.

Le verre est principalement constitué de sable qui contient de grandes quantités de sodium. Ce dernier se trouve dégradé progressivement par le contact répété avec l’eau et les variations de températures. Des taches blanchâtres qui ne peuvent pas être éliminées au nettoyage apparaissent au bout d’un certain temps. Le Luxclear empêche leur apparition. Les traces de calcaire contenu dans l’eau s’éliminent généralement avec du vinaigre.

Quels sont les avantages d'utiliser un verre spécifique pour les parois de douches ?

Contrairement aux produits qui sont pulvérisés sur le verre après production, le revêtement transparent Luxclear fait corps avec le verre et recouvre de manière permanente la surface vitrée empêchant ainsi le verre d’avoir une apparence trouble et terne au bout d’un certain temps. Il est idéal pour les portes de douche, cabines de douche, et les pare-baignoires mais également pour les garde-corps en verre et le secteur nautique. Un simple rinçage à l’eau claire suffit pour nettoyer le verre, ce qui signifie un entretien peu onéreux et respectueux de l’environnement.

Caractéristiques techniques

Pour les transformateurs verriers, la face munie de la couche est marquée à l’encre indélébile qui disparaît après le processus de trempe thermique du Luxclear. Il est disponible sur verre standard en 6 mm d’épaisseur, sur verre Planibel Linea Azzurra en 8 et 10 mm (verre transparent très légèrement bleuté sur sa tranche) et sur verre extra-clair Planibel Clearvision en 6, 8 et 10 mm d’épaisseur.

Le verre Luxclear est garanti 10 ans. Il peut être transformé et trempé selon des paramètres similaires à ceux du verre float de même épaisseur. Il peut être découpé en formes droites, circulaires ou courbes, être percé et pourvu d’encoches. Il peut également être feuilleté ou recevoir des finitions spéciales telles qu’une sérigraphie. Après trempe en atelier de transformation, le produit final se présente sous la forme d’un verre de sécurité robuste, prêt au montage sur le lieu d’utilisation finale.

Pour en savoir plus exit_to_app