L’entreprise familiale Semin, fabricant de colles, d’enduits, d’ossatures de bandes de trappes et suspentes, a débuté depuis mi-septembre dernier, un tour de France auprès des Centres de Formation d’Apprentis. Ce « road show » durera 27 mois jusqu’en 2021, et aura comme but, d’aller à la rencontre des futurs professionnels, peintres et plâtriers, qui utilisent les produits Semin. Echanges, formations théoriques et innovations seront ainsi au rendez-vous.

Créée en 1838, l’entreprise familiale Semin tient à coeur de former les jeunes artisans du BTP. C’est ainsi qu’elle a lancé en septembre dernier son CFA’Tour, une tournée française dans tous les CFA (Centres de Formation d’Apprentis). Pendant 27 mois, les salariés de Semin visiteront plus de 90 CFA à bord de leur SEM’Truck.



La 4ème édition

Le CFA’Tour succède aux 3 dernières éditions de la tournée de l’entreprise. En Effet, après le « Clic’Tour », le « Plastik’Tour » et le « Painterz’Tour », Semin lance sa quatrième édition : le CFA’Tour.



Débuté en septembre 2019, cette tournée permet à 15 commerciaux et 3 techniciens démonstrateurs, salariés de l’entreprise, d’aller à la rencontre des étudiants, avec comme objectif de former les futurs artisans de demain, autour de solutions Semin, et également de partager leur savoir-faire et astuces de pose afin de pouvoir répondre aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer lors de leur apprentissage et vie professionnelle. D’ici 2021, 90 CFA seront visités et plus de 3 000 futurs artisans formés aux produits Semin.



A ce jour, 30 CFA ont déjà été visités, et c’est un bilan positif qui en ressort. En effet, enseignants et élèves sont demandeurs des nouvelles techniques de poses,leur permettant de gagner du temps sur les chantiers.



Ces retours positifs sont d’autant plus encourageants que certains CFA souhaitent visiter les sites de production de l’entreprise et assister à de nouvelles formations, plus approfondies, autour de l’utilisation de produits plus spécifiques.

Ce partage d’expérience a incité l’entreprise Semin à développer le projet #SEMIN2.0, qui a pour mission d’accompagner les étudiants dans leur apprentissage, par le biais de plusieurs points majeurs :

Favoriser les échanges entre les entreprises du bâtiment et les CFA. Avec par exemple, l’organisation de journées “JOB DATING” pour qu’un étudiant puisse échanger avec un recruteur dans le but de décrocher un contrat d’apprentissage. Renforcer les échanges directs avec des apprentis. Accompagner les Centres de Formation d’Apprentis via une offre préférentielle et en proposant des formations techniques sur des thématiques précises (comme par exemple, l’utilisation de machines airless). Favoriser les rencontres, les formations et présenter les différents métiers qui peuvent découler de ces formations (techniciens, démonstrateurs, chef de produits et pourquoi pas commercial…)

D.T.

Photo de une : ©