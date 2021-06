Le showroom parisien de Rairies Montrieux complètement réinventé

Terreal, fabricant de matériaux de construction en terre cuite, réinvente son offre et présente ses briques grand format : MAAX (Matière artistique architecturale eXtralarge) et la brique perforée. L’initiative est née de la volonté du fabricant de proposer un matériau qui réponde aux besoins d’une architecture innovante, moderne et originale. La nouvelle gamme de briques offre un format allongé de 40 à 49 cm, une longueur bien supérieure à celles des briques classiques.