Dans le monde, 1 ardoise sur 2 installée est une CUPA PIZARRAS !

En France aussi, la moitié des ardoises posées sont signées CUPA PIZARRAS.

Choisie pour protéger les toits français depuis plus de 40 ans, l’ardoise naturelle CUPA 10 est un des fleurons du leader espagnol. La CUPA 10 provient de la plus grande carrière d’ardoises au monde. Ce gisement, qui se situe à Las Arcas, en Galice, est exploité depuis 1983. Il assure une production abondante d’ardoises naturelles durables. L’esthétique soignée de l’ardoise CUPA 10 se caractérise par sa teinte sombre, son grain fin et un aspect lisse qui en fait un élément de couverture très apprécié des couvreurs et architectes français. Pour preuve, la CUPA 10 est installée aussi bien sur des résidences contemporaines que sur des maisons rénovées ou des bâtiments tertiaires.

CUPA 10, le best-seller français en quelques chiffres

Plus de 16 millions de CUPA 10 sont produites chaque année pour le marché français.

À ce jour, en France, plus de 150.000 toits ont été couverts de CUPA 10.

Le poids des ventes de CUPA 10 en France depuis sa commercialisation correspond à 60 fois le poids de la Tour Eiffel !

Les chiffres autour de la CUPA 10 viennent aussi prouver ses très bonnes performances en termes de durabilité et d’empreinte carbone.

CUPA 10, la solution pour une toiture durable

Comme toutes les ardoises naturelles CUPA PIZARRAS, la CUPA 10 a une durée de vie de 100 ans (contre 52,5 ans pour une tuile en terre cuite, 47,5 ans pour une fibrociment et 48,75 ans pour une tuile béton). Au-delà de ses qualités esthétiques, l’ardoise naturelle CUPA 10 est donc le bon choix pour concevoir une toiture durable, d’une longévité exceptionnelle, en construction neuve comme en rénovation.

CUPA 10, la meilleure empreinte carbone

L’ardoise CUPA 10 est un produit minéral, totalement inerte et écologique au processus de production simple et efficace. Les analyses de cycle de vie, qui permettent d’analyser l’impact environnemental d’un produit au niveau global, confirment que l’ardoise naturelle, et en particulier la CUPA 10 qui possède sa fiche FDES, est une option écologique pour tout type de projet architectural. Lors de son processus de production, l’ardoise naturelle CUPA 10 consomme moins d’eau et d’énergie que tous les autres matériaux de couverture. Par ailleurs, elle génère une pollution moindre.