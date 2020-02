Contrairement aux pergolas classiques, celles bioclimatiques sont équipées de lames orientables et réglables. Proposées sous divers coloris, matériaux et avec plusieurs options possibles, elles allient respect de l’environnement et petits prix. Ce type de pergolas étant de plus en plus plébiscité, le réseau Batiman a lancé une gamme en aluminium répondant ainsi aux exigences et demandes.

Alors que le réchauffement climatique apporte avec lui des pics caniculaires conséquents, de plus en plus de particuliers se tournent vers les pergolas bioclimatiques, qui permettent de réduire significativement la chaleur en été. Ainsi, d’après un rapport du MSI paru en 2019, le choix des pergolas bioclimatiques a connu une hausse de plus de 17%. Conscient de ce phénomène que des fortes demandes, le réseau Batiman a mis en place une gamme complète de pergolas bioclimatiques en aluminium. Les solutions écolo’ et économes de Batiman Conçues à mi-chemin entre le store et la véranda, les pergolas bioclimatiques en aluminium permettent de réduire significativement la chaleur en été. Sur pieds ou contre une baie vitrée, elles comportent de nombreuses options et permettent aux utilisateurs de jouir de leur pergola, en toute saison. Deux modèles sont ainsi proposés, selon le choix et les exigences des utilisateurs. Pergola IZI : Enormément plébiscité, ce modèle au style aérien et épuré offre un très bon rapport qualité/prix. Avec ses lames ondulées, cette pergola permet aux utilisateurs de régler le niveau d’ombre souhaité, à l’aide d’une télécommande. En soirée, elle s’illumine grâce à ses rampes LED à intensité variable. Pergola Open : Déclinée sous plusieurs modèles (OPEN ARCHE, OPEN R) la pergola OPEN présente un toit plat, ainsi que des gouttières pour l’évacuation d’eau. Elle dispose également de nombreuses options parmi lesquelles : un chauffage, un store en toile verticale, un pilotage Wifi des équipements via smartphone et des éclairages LED. D.T Photo de Une ©

Redacteur