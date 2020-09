En 2019, Hoffmann Green Cement Technologies annonçait son entrée en bourse. Une opération à travers laquelle la société visait une levée de fonds de 55 millions d’euros pour la construction de deux nouveaux sites de production. Depuis, le cimentier s’est rapproché de nombreux acteurs du bâtiment qui se sont laissés séduire par la nouvelle génération de ciments développée par le groupe ; des ciments garantis sans clinker.

Hoffmann Green Cement Technologies développe des ciments à l’empreinte carbone « très réduite », garantis sans clinker, et formulés pour l’essentiel à partir de co-produits issus de l’industrie. Le procédé, qualifié d’ « innovation de rupture », contribue à la construction de bâtiments plus respectueux de l’environnement.

C’est d’ailleurs ce qui a séduit un certain nombre d’acteurs du BTP. Parmi eux, Bouygues Construction. Suite à un partenariat signé en 2019, Thiébault Clément, Directeur Général R&D, expliquait : « Alors que l’on a trouvé d’autres voies pour répondre aux problématiques d’environnement, notamment la construction bois, le ciment décarboné présente une solution plus traditionnelle, connue de nos métiers et de nos compagnons, ainsi que de notre conduite de travaux. Nous voulons trouver des solutions éco-responsables et cette démarche avec Hoffmann Green répond à cette vision de la construction de demain ».

En juillet dernier, le cimentier a signé des nouveaux contrats. On peut notamment citer celui avec le groupe GCC qui s’est engagé à commander sur trois ans du béton prêt à l’emploi dont les premières livraisons auront lieu début 2021. Rappelons que les deux sociétés avaient signé, en septembre 2019, un protocole de collaboration qui a permis de procéder à une série d’essais techniques comme par exemple « le coulage de voiles en béton dans des conditions de températures basses » ; des essais qui ont donné entière satisfaction. « Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre modèle et notre ambition d’être l’ETI de préférence en nous appuyant sur une maîtrise de nos savoir-faire et en étant engagé pour une société durable. Il nous permet de répondre aux problématiques de réduction des émissions carbone, et d’être en adéquation avec la volonté des utilisateurs », explique Jacques Marcel, président du directoire de GCC.

Réduire l’empreinte carbone grâce à la préfabrication

Les industriels spécialisés dans la préfabrication comptent également parmi les partenaires d’Hoffmann Green. Capmerib, spécialiste du béton préfabriqué, a signé un contrat exclusif de fourniture. A travers cette initiative, l’industriel souhaite diviser par 4 les émissions de CO2 sur les produits réalisés en béton de bois. Un communiqué précise que le contrat « avec engagement de volume porte sur la réalisation d’écrans acoustiques préfabriqués mariant le bois et le béton réalisés à partir des ciments Hoffmann ».

Plus récemment, Green Hoffmann a signé un contrat sur 5 ans avec KP1 pour le développement et la commercialisation de ses ciments décarbonés. Les deux acteurs ont eux aussi déjà travaillé ensemble sur des projets communs. « Ce contrat avec KP1 vient valider la pertinence et le succès des travaux communs entrepris depuis près d’un an (…). Nous sommes ravis de compter parmi nos partenaires, un groupe comme KP1 avec qui nous construirons d’une autre façon les bâtiments et les villes de demain », déclarent Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies.

De son côté, Bruno Roqueplo, Président de KP1, commente : « Le partenariat avec Hoffman Green devrait nous permettre à terme de proposer aux entreprises de maçonnerie des systèmes préfabriqués décarbonés, avec des niveaux de performance environnementale inédits à ce jour, tout en conservant des produits techniques et déjà éprouvés ».



R.C

Photo de une : ©Hoffmann Green (Signature du contrat Hoffmann Green / Capmerib)