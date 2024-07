Crise de la construction : le secteur de la pierre naturelle souffre aussi

Alors que la construction est à la peine en France et en Europe, le secteur de la pierre naturelle souffre aussi, avec des impacts dans de nombreux pays comme l’Espagne, le Portugal ou l’Italie.

De la crise sanitaire a découlé une crise économique, avec un blocage de la production, puis un effet de rattrapage qui a causé des pénuries et des hausses de prix.



Le secteur de la construction a été durement touché, et l’est encore avec la hausse des coûts de construction et des taux d’intérêts qui freinent les projets des particuliers, et impactent le nombre de permis de construire, et donc de mises en chantier.



En France, à fin mai, le ministère de la Transition écologique enregistrait ainsi -15,5 % de permis de construire et -21,5 % de mises en chantier sur un an.



La demande en pierres naturelles impactée



Conséquence : la demande en pierres naturelles (pierre calcaire, granit, marbre…) baisse, impliquant des difficultés pour les carrière d’extraction et le commerce de la pierre naturelle.



Les principaux pays dominant l’industrie mondiale de la pierre naturelle sont la Chine, l’Inde et la Turquie, aussi bien en matière de production que d’exportation. A eux trois, ils sont responsables de plus de la moitié de la production de pierres naturelles.



A l’échelle de l’Europe, l’Italie, le Portugal et l’Espagne jouent un rôle prépondérant dans l’extraction, la transformation et le commerce de pierres de haute qualité. Ainsi, l’Italie est notamment connue pour son marbre de haute qualité. L’Espagne et le Portugal, eux, sont les principaux producteurs de pierre calcaire et de granit.



Ces pierres trouvent de nombreuses applications dans le secteur du BTP, que ce soit pour les sols, les façades, l’aménagement extérieur, les salles de bains, les cuisines, ou encore l’ameublement et la décoration.



Des stocks en liquidation



Globalement, tous les pays producteurs rencontrent des difficultés économiques, pour diverses raisons. Dans ce contexte d’incertitudes, les carrières d’extraction réduisent leurs stocks, voire les liquident, ce qui peut représenter une opportunité pour les entreprises du BTP, souligne Surplex, spécialiste des ventes aux enchères.



Ce dernier propose d'ailleurs une vaste vente aux enchères de pierres naturelles provenant du Portugal : environ 3 500 blocs de pierre de calcaire (soit environ 27 000 tonnes) extraits de la carrière de pierre de Casal Farto à Fatima, et 190 blocs de granit, d’environ 1 700 tonnes, venant de la zone d’extraction d’Alpalhao.



