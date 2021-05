La start-up TRAKmy démarre en 2019 avec des solutions grand public. Experte des traceurs GPS, la société se fait connaître avec des success story comme celle de la Renault Clio Sport RS volée puis retrouvée 2 heures après par les forces de l’ordre. C’est ainsi que la start-up gardoise a été amenée à proposer des solutions B2B, notamment pour le secteur du BTP. Ces traceurs autonomes permettent aux entreprises du secteur de sécuriser leurs matériels de chantier.

A sa création en 2019, la jeune pousse nîmoise TRAKmy travaillait principalement pour les particuliers. La start-up répond désormais également aux besoins des entreprises du BTP.

« Le coût des vols et autres actes délictueux sur les chantiers sont globalement évalués au minimum à 1 % du chiffre d’affaires du secteur, soit plus d'un milliard d’euros », rappelle-t-elle, s'appuyant sur les chiffres de la Fédération Française du Bâtiment.

Depuis quelques années, le BTP est en effet mis à rude épreuve, notamment à cause d’une recrudescence des vols sur les chantiers : « Le secteur du BTP est l’un des premiers concernés par l’asset tracking. Dans ce cas, il s’agit de tracer les machines, mais aussi les outils et les matériaux », explique Willyam-Henry Varane, responsable commercial de TRAKmy.

Gagner en sécurité

Mais les professionnels du BTP ont désormais une solution pour faire face aux problèmes de vols d’engins de chantier, d'outils et aux squats de locaux. Les traceurs GPS TRAKmy permettent un usage dédié spécifiquement aux milieux hostiles, pour une durée de 5 ans, et une application simple d’usage qui permet de gérer les localisations, les temps d’activité, et les alertes.

« Notre équipe R&D a développé une plateforme unique permettant aux professionnels de faire de la gestion de flottes, sécuriser les actifs et faire du monitoring d’activité », précise Willyam-Henry Varane.

L’entreprise de travaux publics Jean Lefevbre (Eurovia, filiale du groupe Vinci) a adopté la solution et muni ses pelleteuses et ses bungalows de chantier de tracteurs TRAKmy sur son agence de Vitry-sur-Seine. « Nous avons équipé nos 10 pelleteuses et nos 30 bungalows de chantier de traceurs pour se prémunir des vols. Chaque pelleteuse coûtant environ 180 000 € et chaque bungalow 30 000 € à 40 000 €. La plateforme TRAKmy nous permet de faciliter leur entretien et leur maintenance, et de contrôler exactement où se trouve le matériel », explique Aurélien Delmas, responsable Matériel de l’agence Jean Lefebvre de Vitry-sur-Seine.

En donnant une visibilité constante et en temps quasi-réel de l’ensemble des engins de chantier, les traceurs GPS TRAKmy permettent d'évaluer d’une part les heures d’utilisation des engins de chantier, d’autre part d’évaluer les écarts entre la planification et la réalisation d’un chantier, mais également d’optimiser le revenu au chantier. « Un investissement vraiment faible par rapport aux gains de temps et de productivité », conclut Aurélien Delmas.

Marie Gérald

Photo de Une : TRAKmy